葉物野菜、お買い得なのはいつまで？驚きの美味しい食べ方も！

きょう都内にある青果店をのぞいてみると…

「100円（税込108円）だから。安いですよね。半分でももっとするし」

「ほうれん草は3つで100円（税込108円）。茹でて胡麻和えです」

今、葉物野菜が安いんです！白菜半分が108円！レタス1個も108円！2月下旬以降の雨と気温の上昇で順調に育ち、出荷量が増加。

こちらの青果店では去年より3分の2ほど安くなっているといいます。

「（小松菜は）100円はしなかったはずです。お手頃だと思います」

Nスタが注目したのは100円を切っている小松菜。1袋86円です！去年より20円ほど安いといいます。

ということでやってきたのは小松菜発祥の地、東京・江戸川区。この地で4代続く小原農園にお邪魔すると…

江戸川小松菜 小原農園 小原英行 代表

「抜いて、いらない葉っぱを取って、1キロの束にしていく作業をしているところ」

ちょうど出荷作業中。こちらの農園では主に学校の給食向けに小松菜を栽培。きょうは300キロほど出荷しました。

江戸川小松菜 小原農園 小原英行 代表

「冬場に育ってきたものなんですけど、春先になって最後成長が早くなって、みずみずしくて栄養価も高くて美味しい時期じゃないですかね。ものすごい収量が大量にできちゃう。消費者としては安くていいものが手に入りやすい時期」

大量に出回り、安くておいしい。実は今の時期が狙い目なんです。

農家さん直伝、オススメの食べ方は？

江戸川小松菜 小原農園 小原英行 代表

「食べてみてください」

なんと生で食べるのがおいしいということで…

「すごい水分量。口に入れた瞬間に甘みを感じる」

生でもおいしい小松菜。食卓ではしらすとオリーブオイルを和えてサラダに。さらに、ごま油で炒めた小松菜を味噌汁にいれるのも生産者が知るおいしい食べ方です。

江戸川小松菜 小原農園 小原英行 代表

「油で最初に炒めることで、脂溶性ビタミンの吸収が良くなる。より柔らかく、たくさん食べられるので、かなりおすすめ」

幅広い食べ方ができる小松菜。来月いっぱいは安い価格が続くといいます。