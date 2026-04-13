若者を指す言葉として「Z世代」という呼称が定着して久しいが、このひとくくりの表現にはもはや限界が来ている。生まれた時からスマホが当たり前の環境で育った彼らであっても、進学や就職、収入の変化といったライフステージの違いによって、価値観や情報の接し方は大きく異なるからだ。

実際、企業のブランドマーケティングを支援する株式会社OASIZがこの世代を「Z1（15～19歳）」「Z2（20～24歳）」「Z3（25～29歳）」の3層に分けて行った調査でも、それぞれの消費行動には無視できない違いが明確に表れている。

最も若いZ1層は、TikTokを主な情報源とする「トレンド直感層」だ。SNS視聴中に流れてきた話題の商品を直感的に購入する傾向が強く、調査ではTikTok経由の購入率が27％と他の層に比べて突出していた。彼らが求めているのは、理屈抜きの「映え」や「ノリ」といった情緒的な価値であり、テキストによる詳細なスペック紹介よりも、数秒の動画から得られる直感的なワクワク感が購買の決定打となる。重厚な理詰めによる訴求は、むしろ離脱を招く要因になりかねない。

対照的なのが、20代後半のZ3層だ。彼らはGoogle検索やテレビを積極的に使いこなし、ECサイトでの購入率が47％に達するという結果に。「コスパ・機能性・評価」を重視する極めて合理的な消費スタイルが特徴で、自ら稼いだ給料を使う彼らは失敗を極端に嫌う傾向がある。商品の性能やランニングコスト、複数のプラットフォームにまたがる口コミをシビアに比較検討するプロセスを経て、納得感を得てから購入に至るのがこの層の定石のようだ。

Z2層は物語を重視する「ストーリー共感層」

中間に位置するZ2層は、ネットで情報を集めつつも実店舗での購入割合が60％と最も高い。彼らはブランドの背景にある物語を重視する「ストーリー共感層」であり、実店舗に対してはネット情報の「答え合わせ」としての機能を求める傾向が見られた。対面アドバイスや実演など、画面越しでは得られない確信が購買の決定打となっているとされ、「ネットで買えるモノがただ並んでいるだけの場所」では、わざわざ足を運ぶこの層の期待に応えることはできない。

こうした“Z世代内”の温度差は当事者の声にも表れており、同調査ではZ1層の約7割が「上の世代とのギャップを感じている」と回答。ネット上でも「10代の流行の速さにはついていけない」「実物を見ないと不安」といった意見が聞かれる。

企業側にはこれまでの画一的な手法をアップデートする姿勢が求められ、Z1層には反射的な魅力を、Z2層には実体験を、Z3層には信頼の証拠をと、ターゲットごとに最適化した情報の出口を設計していくことが、新たな戦略を構築する上での鍵を握ることになりそうだ。