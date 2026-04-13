レジェンド女優の浜崎真緒（32）が、セクシー女優としての活動が親に発覚した際の衝撃的なエピソードや、現在の活動に対する両親の反応を告白した。

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ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内で、人気番組『愛のハイエナ』の特別編『あつまれ ハイエナの森』が展開された。同番組は、ニューヨークとさらば青春の光がMC・レギュラーを務め、ネットニュースで大バズりしそうな「お騒がせ者」たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる企画である。

過去に『愛のハイエナ』に出演した際、デビューのきっかけについて言及していた浜崎。もともとはキャバクラの体験入店を希望してスカウトに相談したところ、事務所へ連れて行かれ、そのままセクシー女優としてのデビューが決まったという異例の経緯を明かしていた。

今回は、浜崎は「デビューを反対されたが納得できない理由」というテーマで登壇。活動開始から当初は親バレを極度に恐れ、顔が広く知れ渡る「雑誌の仕事」を2、３年間も断り続けていたという。しかし、デビューから数年が経ち「もう大丈夫だろう」と意を決してコンビニ雑誌の表紙を飾ったところ、従兄弟を通じて親に活動がバレてしまい、両親からは「めちゃくちゃ泣かれて怒られた」と猛反対を受けた。浜崎は「セクシー女優の仕事は、一度も応援されたことはありませんでした」と、長年抱えてきた親子間の葛藤を振り返った。

セクシー女優時代の活動については、両親から一度も応援されることはなかったと語る浜崎。しかし、現在は引退してDJとして活動しており、この新たな挑戦については「DJ頑張りな！」と両親から心強いエールを送られていることも打ち明けた。