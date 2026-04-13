◆第３回佐賀がばいスプリント・重賞（４月１２日、佐賀競馬場・ダート１３００メートル、稍重）

地元佐賀の１２頭が出走し、単勝１・５倍で断然１番人気のツークフォーゲル（牡６歳、佐賀・鮫島克也厩舎、父ドレフォン）が、佐賀に移籍後２連勝で重賞初制覇となった。レースでは好位から進め、４コーナーを先頭で迎えると、そのまま押し切った。勝ちタイムは１分２１秒２。

１馬身差の２着に４番人気のテイエムランウェイ（石川慎将騎手）。その２馬身後ろに７番人気のエイシンアンヴァル（長谷川蓮騎手）が続き、３着だった。

石川倭騎手（ツークフォーゲル＝１着）１番人気だったので、ホッとした気持ちが大きいです。

（またがった感触は）非常にパワーのある馬体で不安なところはなかったです。

（展開は）中団ぐらいになると思っていたけど、想像以上に前で競馬ができました。余力を持って運ぶことができました。

（最後の直線は）迫られていたので、頑張ってくれという気持ちでした。

（今後について）距離が延びてどうか分からないけど、現状の距離ではかなり実力はあると思います。

（昨年はネオシエル。２年連続での勝利）このレースに乗れていることがありがたいので、出来すぎかなと思います。

（ファンにメッセージを）だいぶ九州も暖かくなってきて、北海道とは比べものにならないのですけど、また現地に来て応援してもらえたらと思います」