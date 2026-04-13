９週連続で休んでいたタレントのマツコ・デラックスが１３日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）の曜日コメンテーターに復帰した。番組冒頭、ＭＣの垣花正が「コメンテーターをご紹介します。若林史江さんと隣にいらっしゃるのは…」と紹介すると「そういうの本当にやめろよ、てめえ」と毒づきながらロングヘアーの姿で登場。

「１か月、入院してみ！ マジ、ビール、うめえぞ！ それはお勧め。自分で１か月、我慢したりできないじゃん。でも、入院したらしようがないじゃん」と退院後、ビールがとても美味しかったことを明かした。

自身に問いかけるワード「セルフトーク」の話題になると「あたしは超ネガティブなことしか言わない。『全部、崩壊しちゃえ』とか。『何もかもなくなったら、明日、仕事行かなくていいからいいなあ』とか、ずっと考えてた。世界は崩壊しろとか。そしたら、あたしは二度と仕事しなくていいんだとか思ってた。ずっと、空を見てたもん。なんか、隕石来ないかなとか」と率直に口にしたマツコ。

「普段から人の悪口とかばっかり言ってるから、とてもネガティブ。『もう嫌だ、もう嫌だ』て、ずっと言ってる」と続けると「今回（入院）も『やった！ 休める！』って思ったから。ウッキウキで入院したもん」と笑顔で回顧。

「だから、あんなに元気に電話したのよ。むちゃくちゃ楽しかったから」と２月９日の同番組に入院先から電話出演。首の脊髄を手術して入院中であることを報告し「脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明したやりとりを振り返った。

最後まで「引っ張って半年くらい休めねえかなって、ずっと思ってたもん。これでも頑張ったんだけど、１か月が限界でした。早く辞めたいです」と笑顔で話していた。