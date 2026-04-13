乃木坂46岡本姫奈、色白素肌透けるレース衣装「手脚長くて憧れ」「髪型も衣装も本人も全部が可愛い」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/04/13】乃木坂46の岡本姫奈が4月11日、自身のInstagramを更新。レースのワンピース姿を披露し、反響が集まっている。
【写真】22歳乃木坂「色白で発光してる」素肌透けるレース衣装
岡本は「乃木フラリアルイベントありがとうございました」とつづり、写真を投稿。白いレースで全体にフックの飾りが付いている衣装を着用し、「『Monopoly』衣装を選びました〜」と記している。腕やデコルテがレースでシースルーとなっている衣装では、美しい素肌やすらりと伸びた腕と華奢なデコルテラインが際立っている。
この投稿に「スタイル最高」「髪型も衣装も本人も全部が可愛い」「手脚長くて憧れ」「綺麗すぎる」「色白で発光してる」「美しすぎて罪」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂「色白で発光してる」素肌透けるレース衣装
◆岡本姫奈、レース衣装で美腕すらり
岡本は「乃木フラリアルイベントありがとうございました」とつづり、写真を投稿。白いレースで全体にフックの飾りが付いている衣装を着用し、「『Monopoly』衣装を選びました〜」と記している。腕やデコルテがレースでシースルーとなっている衣装では、美しい素肌やすらりと伸びた腕と華奢なデコルテラインが際立っている。
◆岡本姫奈の投稿に反響
この投稿に「スタイル最高」「髪型も衣装も本人も全部が可愛い」「手脚長くて憧れ」「綺麗すぎる」「色白で発光してる」「美しすぎて罪」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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