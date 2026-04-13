「go down in flames」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「完全に失敗する」でした！

この表現は、見事に失敗したり、完全に台なしにされたり破壊されることを指します。

「go up in flames」や「go up in smoke」も同じような使い方ができますよ。

「Unfortunately, the whole project went down in flames.」

（残念ながら、プロジェクトは完全に失敗した）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。