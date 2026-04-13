「go down in flames」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「go down in flames」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「完全に失敗する」でした！
この表現は、見事に失敗したり、完全に台なしにされたり破壊されることを指します。
「go up in flames」や「go up in smoke」も同じような使い方ができますよ。
「Unfortunately, the whole project went down in flames.」
（残念ながら、プロジェクトは完全に失敗した）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部