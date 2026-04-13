CHABARのサゴ＆ココナッツ新作♡初夏にぴったりトロピカルドリンク

初夏にぴったりの爽やかドリンクが登場♡CHABARから、ココナッツミルクと新食感「サゴタピ」を組み合わせた期間限定メニューが発売されます。和とエスニックが融合した味わいや、トロピカルな甘さが楽しめる2種類のラインナップ。ひんやりデザート感覚で楽しめる、新しい一杯をチェックしてみてください♪

和×エスニックの新感覚♡

「ぜんざいミルクココナッツ」は、本州Mサイズ550円・Lサイズ650円（税込）、沖縄はM570円・L670円（税込）。

ココナッツミルクにあんこといちご果肉を合わせた、ぜんざいをアレンジしたドリンクです。やさしい甘さとほんのり酸味が重なり、和スイーツのような満足感を楽しめます。

銀座コージーコーナーから瀬戸内レモンスイーツ♡爽やか焼菓子アソート登場

トロピカルなマンゴー味♡

「マンゴーミルクココナッツ」は、本州Mサイズ550円・Lサイズ650円（税込）、沖縄はM570円・L670円（税込）。

濃厚なマンゴー果肉とココナッツミルクのコクが絶妙にマッチし、リッチで爽やかな味わいに。暑い季節にぴったりのトロピカルドリンクです。

新食感サゴタピが魅力

注目は自家製の超小粒タピオカ「サゴタピ」。口の中で転がるような軽やかな食感が特徴で、ドリンクにアクセントをプラスします。

全ドリンクにトッピングとして選択可能（無料トッピング枠）。※サゴタピ販売期間中は白玉トッピングはお休みとなります。

初夏のご褒美ドリンクに

CHABARの新作は、味わいと食感のバランスが楽しいデザートドリンク♡ひんやりとした飲み心地で、気分をリフレッシュしたいときにもぴったりです。

数量限定なので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください♪