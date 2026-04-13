東儀秀樹のディープ・パープル“雅楽カバー”に関心集まる…「脳天に衝撃を受けた感じ」
雅楽師の東儀秀樹が13日、自身のXを更新し、世界的ロックバンド「ディープ・パープル」の日本武道館公演を鑑賞したことを報告。そして、名曲「ハイウェイ・スター」の雅楽カバー動画を公開した。
【動画】東儀秀樹、ディープ・パープル「ハイウェイ・スター」をカバー
東儀は「めちゃくちゃ楽しかった！シンプルでこれこそロックの王道コンサート」とライブの感想を伝え、「で、ハイウェイスターを雅楽でカバーしてみたのを出してみる（笑）フルver.は是非YouTubeで」と呼びかけた。
YouTubeでは、約1年前に「highway star /covered with Japanese traditional instruments and guitar and more. ハイウェイスターを雅楽を交えて」と題した動画を披露しており、22万回以上視聴されている。
この動画に対しては「呆気に取られて聞き入ってしまった」「直訳ロックの『王様』の『高速道路の星』以来の衝撃」「見える、見えるぞ、時速100km超で疾走する牛車の姿が」「本物は何をしても凄いんだって、改めて、脳天に衝撃を受けた感じです」など、多数のコメントが寄せられている。
【動画】東儀秀樹、ディープ・パープル「ハイウェイ・スター」をカバー
東儀は「めちゃくちゃ楽しかった！シンプルでこれこそロックの王道コンサート」とライブの感想を伝え、「で、ハイウェイスターを雅楽でカバーしてみたのを出してみる（笑）フルver.は是非YouTubeで」と呼びかけた。
この動画に対しては「呆気に取られて聞き入ってしまった」「直訳ロックの『王様』の『高速道路の星』以来の衝撃」「見える、見えるぞ、時速100km超で疾走する牛車の姿が」「本物は何をしても凄いんだって、改めて、脳天に衝撃を受けた感じです」など、多数のコメントが寄せられている。