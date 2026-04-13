ボートレース平和島の4日間シリーズは予選3日間を終え、14日12Rで優勝戦が行われる。優勝戦メンバーの中で注目の存在は2号艇の中村有裕（46＝滋賀）だ。

2日目まで2、1、1、1着と快調に飛ばしていた中村。3日目は6号艇の4R1走だった。進入は積極的に動いてスローの4コースを占拠した。スタートはコンマ19の5番手。1マークは外の星栄爾と安田吉宏に捲られて苦しい隊形になった。それでも空いたところをしぶとく突いて、バック加速。道中は安田、中野仁照との3着に争いに持ち込んだが、中野には敗れて4着に終わった。だが、2日目までの貯金は大きく優勝戦一番乗りを決めた。

「仕上がりは2日目とあまり変わっていない。スタートも後手に回ったし、ダッシュ分で伸びられた。おそらく今の状態がいっぱいいっぱい」とパワーは目立つことはない。

それでも「自分の中では、強いて言うなら出足関係はいいですかね。そこで着を取れている。あとは自分の乗り方と合っている」と反応はスムーズな様子だ。

06年の桐生SGメモリアルを制した滋賀の実力者が、今年初Vと平和島初Vへ入魂の差しを入れる。