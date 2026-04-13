新潟なのに山口県警…？“ニセ警察”詐欺で70代男性が現金4860万円だまし取られる被害《新潟》
県内で現金4860万円をだまし取られる特殊詐欺被害がありました。
被害にあったのは長岡市に住む70代の男性です。
警察によりますとことし3月、男性の固定電話に電話会社を名乗るガイダンスの電話で「あなたの郵便物を調べたところ、詐欺に使われている口座がありました。このままダイヤル1を押してください」などの案内があり従ったところ、山口県警の警察官を名乗る男につながり、「あなた名義の口座に特殊詐欺の被害金が振り込まれています。このままだとあなたは捕まって20日間勾留されます」などと言われたといいます。
その男の指示で男性は紙袋に入った現金を複数日に分け、自宅近くのカーブミラーのあたりに置くように指示され、合計4860万円をだまし取られました。
今回、他県警から別事件の捜査で長岡署に情報提供があり、近隣の捜査を進めていたところ事件が発覚しました。
警察は13日までに被害の届け出を受理し、捜査を進めています。
警察は被害にあわないために以下に注意してほしいとしています。
〈被害防止のポイント〉
・警察や検察は、メッセージアプリで連絡することはなく、アプリ上で警察手帳や逮捕状等の令状を見せることもありません。
・警察や検察は、逮捕を免れることを理由に口座のお金の引き出しや、金銭の振り込みを指示することはありません。
・警察官を名乗る者から、電話やメッセージアプリで「捜査対象になっているという話」「お金の話」がでたら詐欺を疑い、最寄りの警察署に相談してください。