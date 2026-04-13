13日の県内は各地で気温が上がり、6月上旬並みの気温となったところもありました。



新潟市南区ではモモの花が満開となり地元の小学生が受粉作業を体験しました。



鮮やかに咲き誇るピンク色の「モモの花」。



13日、新潟市南区の茨曽根小学校の3年生13人が、地元名産のモモ「川中島白桃」の受粉作業を体験しました。



花粉がない品種のため人工受粉が必要な「川中島白桃」。



児童たちは「梵天（ぼんてん）」と呼ばれる道具を使って花のめしべに花粉を付けていきます。





茨曽根小学校では地域の特産、モモについて学ぼうと毎年3年生が受粉作業を体験していてことしで24年目となります。＜児童＞「ぺたぺたしてるとくっついてくるから優しくやっている」各地で青空が広がった13日の県内。最高気温は湯沢町で24.4℃、新潟市秋葉区で24.3℃など、夏日目前となったところもあり、県内6つの地点でことし最も高い気温を観測しました。春本番の陽気の中、児童たちは真剣なまなざしで作業に取り組んでいました。＜児童＞「すごく大きくなってほしい」「（育ったら）家族みんなで食べたい」＜JA新潟かがやきしろね果樹部会 青山淳彦さん＞「自分たちのくだもの産地の足元住んでいるエリアをしっかり肌で感じて育ってほしいのとふるさとを思う気持ちが芽生えればうれしいです」

一方、村上市の三面川にも暖かい日差しが降り注ぎました。



市内の小学生を招いて行われたのはサケなどの稚魚の放流式です。



サケは海へ渡り、4年かけて、この三面川に戻ってきます。



＜児童＞

「（いまは）ちっちゃいけどあんなに大きくなるんだなと思って命の大切さを実感しました」



「ケガが無く大きく帰ってきてほしい」



海水温の上昇などの影響で昨年度、三面川でとれたサケは1415尾と前年度の4分の1に。



そのため放流できる稚魚も少なくなり、ことしはサクラマスの稚魚も一緒に放流されました。



＜三面川鮭産漁業協同組合 佐藤克雄 代表理事組合長＞

「昨年度の捕獲状況を見てことしできるのかなと随分危惧していた」「なんとかサケの戻ってくるサイクルが元に戻ってくれないかと願うのみ」



＜児童たち＞

「帰ってこーい！」



大きくなって帰ってくることを願い児童たちは稚魚を見送っていました。