花見客でにぎわう観光地が騒然となりました。弥彦村が運行する自動運転バスが12日、歩行者に衝突。2人がけがをしています。



事故は手動運転に切り替えた後に起きたとみられ、村はヒューマンエラーの可能性が高いとして謝罪しています。





13日午後。自動運転バスを運行する弥彦村は記者会見を開きました。



【弥彦村・本間芳之村長】

「負傷された方に対し、心よりお見舞いを申し上げますと共にこのような事故を発生させてしまったことについて、弥彦村としても深くお詫びを申し上げます。大変申し訳ございませんでした」





行楽日和となった12日。花見客や観光客でにぎわう中、事故は起きました。＜記者リポート＞「観光客が多く集まるおもてなし広場に迎う途中にこちらのバスがコントロールを失い事故を起こしました、あたりには血痕のようなものも残っています」歩道に乗り上げたバス。12日午後2時すぎ、「人がバスの下敷きになっている」と通報がありました。事故を起こしたのは自動運転バスの「ミコぴょん号」。歩道に乗り上げ、40代の男性と30代の女性に衝突しました。男性は頭から出血し、女性は足などを打つけがをしています。＜目撃した人＞「（バスの）下に誰か下敷きになったみたいだから、 バスを傾けているのが見えた、 みなさんで傾けて出している感じに見えた」人手不足などを背景におととしから村が運行を始めたこの自動運転バス‥‥‥最大8人まで乗ることができます。車内に運転席やハンドルはありません。ただ必ずオペレーター1人が乗り、緊急時や細かな運転が必要な際にはタブレットで自動から手動に切り替え、コントローラーで運転することになっています。当時、自動運転バスは旅館「みのや」とJR弥彦駅を結ぶルートを運行。バス停となっている観光施設「おもてなし広場」の近くで事故が発生しました。バスが歩行者を検知して停止したことからオペレーターが手動運転に切り替えたといいます。その後、55メートルほど進んだところで車線を逸脱し、歩行者と衝突したということです。事故現場には、ブレーキをかけたような痕跡が残っていました。当時、時速は19キロ。歩行者と接触してから5メートルほど進んだといいます。バスに乗っていた乗客7人とオペレーター1人にけがはありません。＜目撃した人＞「本当はそこ（バス停）で止まるわけだから、ここで止まる前に事故しているけど、ここで同じことになればここ巻き込まれているわけなので…」「手動だと聞いて安心もできない」「自動も怖いし手動も怖いし」＜観光客＞「あまりまだ自動運転って世間一般に知られていない、あまりその花見シーズンとか人が多いところではあまりしない方がいいのかもしれない」バスはこれまでに2度、事故を起こしていて今回で3度目。人身事故は初めてです。弥彦村の本間芳之村長は‥‥‥【弥彦村・本間芳之村長】「村の方で運行している自動運転バスでこういった事故が起きてしまったことは非常に残念です。ケガをされた方がいるということは、まさに痛恨の極み、事故原因についてはしっかりと調べながらこれからどう対応していくか考えたい」一夜明けて開かれた13日の会見。村の担当者は「ヒューマンエラー」の可能性が高いと説明しました。【弥彦村 地域交通対策室 宇野誠 室長】「我々の使っている車両における自動運転というのは道路上のどの場所を走るかを仮想のレールを引いているようなイメージ」「自動運転での道路逸脱はなかなか考えにくいことを考えると、ヒューマンエラーの可能性が高いと考えている」当時乗っていたオペレーターは50代の男性で1年以上経験を積んでいました。オペレーターは半年に1回程度、技能をチェックしているといいます。人気を集めていたバスに何があったのか。村は自動運転バスを2台運行していますが当面の間、運行を中止するとしています。警察などが事故の原因を詳しく調べています。