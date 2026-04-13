プロ野球・オイシックスは、11日、12日とヤクルトとの連戦に臨みました。11日の試合では、注目の対決がありました。



今シーズン初のヤクルト戦となった11日の試合。オイシックスの先発はここまで2勝の髙田。



この日もコントロールが冴えわたり7回を投げ1失点。安定感のあるピッチングを見せます。



一方、打線では注目の対決が‥‥‥。





ヤクルトは6回から元オイシックスの下川がマウンドに。すると7回、その下川をとらえます。4番・大川‥‥‥ヒットを皮切りにチャンスを作ると、ここから相手のエラーやデッドボールも重なり、一気に逆転します。さらに満塁のチャンスで期待の19歳・岸川和広。下川を捉え、走者一掃となる、ダメ押しのタイムリーヒット！5対1とリードします。ここからは勝ちパターン。8回のマウンドにはここまで7試合に登板し、いまだ無失点の伊禮。ランナーを背負いながらも動じず、この日も「0」におさえます。9回は守護神・上村が抑えて、ゲームセット。ヤクルトに6対1で勝利しました。【岸川和広選手】「シーズン始まったばかりなんですけど、チャンスをいただけている間に、しっかり結果を残して‥‥‥ドラフトで呼ばれるような選手になるためにもここから積み上げていきたいなと思います」「がたほー！」オイシックスの12日の結果です。12日は3対5で敗れてしまいましたが、2回裏には、昨シーズンキャプテンを務めた小西選手のホームランがありました。そしてこの日も8回には伊禮投手がマウンドに上がり、また「0」におさえました。これで9試合を投げ無失点、防御率0.00という数字を残しています。攻守ともに期待がかかります。