バスケットボール。優勝をかけたトーナメント戦「プレーオフ」進出を決めている新潟アルビレックスBBがレギュラーシーズン最後のホームゲームを戦いました。



11日の試合前の時点で5位。



プレーオフをホームで戦う権利4位以内を目指し負けられない三重との第1戦は一進一退の展開となりました。





この試合でチームをけん引したのは今シーズン、東京ユナイテッドから加入したポイントガードの長尾光輝。持ち前のスピードで積極的にゴール下に切れ込むと、ダンクシュートをアシスト！会場を沸かせます。長尾はこの試合、20得点・9アシストと大車輪の活躍。最下位の三重を突き放し勝利。12日の第2戦も制し、レギュラーシーズン、最後のホームゲームを連勝で締めくくりました。【長尾光輝選手】「あ～、俺ナイスパスやなと思ったシーンは、後半のユージン（フェルプス）の裏にポッと出したシーン。あれ、“おれナイスパスやな”って思いました！」「B3リーグ最後のシーズンで優勝したいという気持ちで新潟に来たので、どんな順位にしろプレーオフを勝ち抜いて1位になりたい気持ちはあります」次はレギュラーシーズン最終戦。アウェーで埼玉ブロンコスと戦います。