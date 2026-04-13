情報番組「王様のブランチ」のリポーターとして、お茶の間での人気も上昇中の冴木柚葉さんのFLASHデジタル写真集「冴木柚葉 僕だけが知っている」がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌の冴木柚葉さん

FLASH二度目の登場でさらに輝きを増した姿を披露した冴木さん。柔らかなニットに身を包んだあどけない表情も、濡れたビキニで際立つしなやかなボディも、一瞬たりとも見逃せません。無邪気さと艶やかさが交差する瞬間に、思わず心を奪われる。誰もいない世界で、ただ二人きりの時間を心ゆくまで味わえる内容です。



FLASH表紙＆巻頭に登場した冴木さんは10ページのグラビアではアンニュイな表情から親近感のある笑顔まで、本人の奥行きを感じさせる仕上がりとなっています。インタビューでは最近増えているという「演技の仕事」についても語っています。



冴木さんは自身のXで「FLASH合併号にて表紙巻頭を務めさせていただきました めちゃくちゃ素敵に仕上がってます 私の大好きがたくさん詰まってるので、 絶対絶対ゲットしてください」「この衣装でのテーマは『反抗期』 めちゃくちゃ可愛いゲームセンターで撮影したよ」「みんなのお気に入り衣装はどれ？ 本誌もデジタル写真集も！ レトロ可愛くて大好きな写真がたくさん詰まってます どっちも是非ゲットしてください♪ 感想お待ちしてます」などと投稿。ハイレグの白ワンピース姿など撮影時のオフショットなどを公開しています。



【冴木柚葉さんプロフィール】

さえきゆずは 26歳 1999年10月17日生まれ 東京都出身 T163 情報番組「王様のブランチ」（TBS系）にブランチリポーターとしてレギュラー出演中。ANAのCMやドラマ「私のスマホが呪われた」（FODショート）、舞台「LIFE~海の家の物語」出演と、活躍の場を広げている。最新情報は、公式X(@yuzuha_saeki)、公式Instagram（@yuzuha_saeki）