世界最大の氷山が崩壊、中国の風雲気象衛星が観測記録を完了

南極の氷山A23aがこのほど、最後の崩壊を遂げ、本体の面積は35．2平方キロメートルまで縮小しました。1986年に南極のフィルヒナー・ロンネ棚氷から分離した際の面積は4170平方キロメートルでしたが、現在では国際的に慣用されている氷山の登録基準である20平方カイリ（約68.6平方キロメートル）を下回り、かつて世界最大だったこの氷山は40年にわたる生涯を終えました。

A23aが2022年末に漂流を加速させて以来、中国の風雲気象衛星は継続的な観測を実施し、世界最大の氷山の最期を記録しました。

国家衛星気象センター国際ユーザーサービスセンターの首席専門家である鄭照軍氏によると、風雲3号による地球規模の海氷や海面水温、海上風、海洋水色の監視プロダクトは、熱力場や動力場の変化が氷山の漂流や融解・崩壊に与える影響を協調的に分析するのに役立ち、氷山がもたらす生態環境の変化も監視できる能力を有しているとのことです。同センターはA23aを事例として、氷山の崩壊が引き起こす海面生態系の変化に関する研究を進めてきました。

鄭氏は、次の観測目標は現在南極のウェッデル海北部に位置し、面積が1400平方キロメートルを超える氷山A81であると述べました。この「巨大」な氷山は今年末から来年の初めにかけて南極周極流に到達し、本格的な融解と崩壊の旅を始めると予想されています。同センターは、その融解が海洋生態環境に与える変化も同時に分析する予定です。（提供/CGTN Japanese）