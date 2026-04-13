マイメロディ＆クロミが“森の妖精”に！ 「ザボディショップ」コラボ限定パッケージ登場へ
イギリス発のビューティブランド「THE BODY SHOP（ザ・ボディショップ）」は、6月4日（木）から、サンリオ人気キャラクターのマイメロディとクロミを起用したコラボ限定パッケージを、全国の店舗と公式ECサイトで発売。先行して5月14日（木）より、予約受付を開始する。
【写真】クロミデザインもかわいい！ コラボ限定パッケージ一覧
■人気の香りがコラボパッケージに
今回発売されるのは、人気の高いピンクグレープフルーツ、ストロベリー、モリンガの香りのボディケアシリーズ3種類に、キュートなマイメロディとクロミをあしらった数量限定のアイテム。
コラボ限定パッケージのデザインは、“森の妖精”になったマイメロディ＆クロミが描かれており、「ザ・ボディショップ」の「あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすブランド」というメッセージが表現されている。
また、各ボディケアシリーズより展開されるラインナップには、豊かな泡立ちで肌を優しく洗い上げる「シャワージェル」や、軽やかなジェルクリームでべたつかずしっかり潤う「ボディヨーグルト」に加え、シャワージェルとボディバターがセットになった「ミニボディケアギフト」がそろう。
【写真】クロミデザインもかわいい！ コラボ限定パッケージ一覧
■人気の香りがコラボパッケージに
今回発売されるのは、人気の高いピンクグレープフルーツ、ストロベリー、モリンガの香りのボディケアシリーズ3種類に、キュートなマイメロディとクロミをあしらった数量限定のアイテム。
また、各ボディケアシリーズより展開されるラインナップには、豊かな泡立ちで肌を優しく洗い上げる「シャワージェル」や、軽やかなジェルクリームでべたつかずしっかり潤う「ボディヨーグルト」に加え、シャワージェルとボディバターがセットになった「ミニボディケアギフト」がそろう。