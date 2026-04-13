「１００日だけのチョコクロワッサンｂｙＴｏｎｙＢａｋｅ広島府中店」が広島に初めて出店しました。

「チョコが売っていないチョコ専門店」をコンセプトにした北海道発祥の店で、売られているのは高級チョコをまとわせたクロワッサンです。

１番人気のスウィートにマーブル・ホワイト・抹茶の４種類あり、バリエーション豊かに楽しむことができます。

実は、ベーカリーやカフェ業界はオープンから３カ月を境に集客が停滞しがちだという課題を抱えています。

そこで１００日だけの期間限定の販売にしているそうです。

１００日だけのチョコクロワッサン 寺西竜二オーナー「広島は盛り上がりやすい、熱くなりやすい。僕も広島県民として感じているそういったところにすごくマッチするのではないか」

オープン初日の１１日は、事前に３００個の予約があり、店は大盛況となりました。

「インスタグラムで見て味がおいしそうなのと１００日だけっていうのに行かんとってなって」

「大阪かどっかのインスタグラムは見たことがあった。気になっていたところ広島でもオープンだと知って。今ちょうどあったのがマーブルと抹茶だったので１個ずつ」

「子どもが抹茶が好きだしクロワッサンも好きなので『絶対抹茶は買ってきて』と言われていたんですけど、せっかくだから全部」

１００日だけのチョコクロワッサン 寺西竜二オーナー「お知り合いだったりとか友達などへのプレゼントというところで、限られたご褒美という感じで喜んでもらえたら」

チョコクロワッサンを購入できるのはあと９７日。個数に制限があるため事前予約がおすすめだということです。