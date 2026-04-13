先の見えない物価高。年金で生活している高齢者の方々は、どう乗り越えているのでしょうか。年金支給日まであと2日。先輩方に暮らしの知恵を取材してきました。

年金を受給している80代

「（年金は）上がらないよ、下がってるわ。世の中、狂ってるよ。生活カツカツだ、高いからな、なんでも値上がりだ」

年金の支給日まであと2日。高齢者にとっては、今が一番厳しい時期かもしれません。そんな中…

「年金！年金！年金！」

店内に響き渡る年金コール。

新鮮市場 東本郷店 飯田智成 店長

「きょうはなんと言っても2か月に1回の年金支給日前なので安く！」

埼玉のスーパーでは、きょうから、さみしくなったお財布にありがたい、年金支給日“前”の安売りセールが始まりました。138円のチーズが96円。

新鮮市場 東本郷店 飯田智成 店長

「あ！そっか、そっか、これだな。ひやむぎだな。でかいっしょ、緊急サプライズやっちゃいます」

暑い日にぴったりの「ひやむぎ」は、半額以下の95円と100円以下の商品を多く取り揃えています。

年金を受給している80代

「助かります！」

年金を受給している70代

「ありがたいですね、食料品高いですからね。年金はそれほど上がらないですから」

今年度から年金の支給額は2％ほど引き上げられましたが、物価の上昇率3.2％には届いていません。

家計への負担が増える中、みなさんに生活の知恵を教えてもらいました。多かったのは食材のフル活用。

年金を受給している70代

「大根の皮とか、きんぴらにする」

年金を受給している70代

「私は大根とかニンジンを1センチくらい上の方を切って、それを水にちょっとつけて、そうすると葉っぱが出てくるので、それをまた活用しています」

育てた大根の葉は、炒めてふりかけにするそうです。

年金を受給している80代

「私は家庭菜園をやっているから。地道ですけど、積み重ね、塵も積もれば山となる」

こちらの女性は、自給自足作戦。

原油価格の高騰を受けて、生活スタイルを変える人もいました。

年金を受給している70代

「ガソリン代を節約して、車の回数を減らして、歩ける範囲だったら歩く。運動にもなるし」