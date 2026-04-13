大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャクが１３日、大阪市内の書店で、初のグラビア写真集「Ｉ ｍｙａｋｕ ｙｏｕ．」（フェリシモ出版）の発売記念イベントに登場した。

万博開幕からちょうど１年が経った記念日に、初写真集の「お渡し会」に臨んだミャクミャク。東名阪で予定されるイベントの初回となった“地元”大阪会場には、抽選で選ばれた約９０人が３部に分かれ参加した。抽選に漏れたファンも多数集まり、混乱を避けるためカーテンで仕切られた個室で写真集を手渡しした。

約１分間のふれあいタイムは、ハイタッチ＆ハグの嵐。ミャクミャクはサイン色紙に特製のスタンプを押し、写真集を手渡した後２ショット撮影に臨んだ。参加者は「かわいい〜」「うれしい！」「大好き」「また会おうね。この１年楽しかった」「写真集第２弾も期待している」と、思い思いの言葉をかけた。

ミャクミャクと対面し、涙があふれた山口県下関市の会社員、村田笑美さん（２９）は「万博に行くことはかなわなかったが、一度死ぬまでにミャクミャクと会いたかった。涙が止まらなくて…」と感激していた。

Ｔシャツを着用してお渡し会に参加した東京都小平市の会社員、橋本憲二さん（４９）は「万博は２０回くらい行ったが、ミャクミャクとはこんな近くで会ったことがないので、握手とかできて感動している。写真集を見て、癒やされたい」と笑顔。兵庫県神戸市の会社員、多田美和さん（４８）は「万博ではめちゃくちゃ遠くで見ていたので、ギュッとさせてもらって、うれしかったです。ちょっと硬かった」と、抱き合った感触を語っていた。

写真集出版に向け、ミャクミャクは２泊３日の沖縄ロケを敢行。カラー２２４ページとアイドル顔負けの豪華版となった。定価３９６０円（税込）。購入者特典として、全５種類の特製フォトカードがランダムに１枚封入されている。

ミャクミャクは写真集発売に際し「見どころ？ぜんぶだよ。撮影に向けて準備したこと？ぜんぶの目がぜんぶあいていられるように練習したよ」と初グラビアを振り返り、ファンに向け「買って！」とメッセージを送った。