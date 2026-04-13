欧州株 マイナス圏推移続く、中東情勢の不透明感で
欧州株 マイナス圏推移続く、中東情勢の不透明感で
東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100 10562.19（-38.34 -0.36%）
独ＤＡＸ 23569.47（-234.48 -0.99%）
仏ＣＡＣ40 8190.20（-69.40 -0.84%）
スイスＳＭＩ 13082.13（-101.15 -0.77%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:28現在
ダウ平均先物JUN 26月限 47881.00（-248.00 -0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6813.00（-42.25 -0.62%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25116.25（-165.00 -0.65%）
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仏ＣＡＣ40 8190.20（-69.40 -0.84%）
スイスＳＭＩ 13082.13（-101.15 -0.77%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 47881.00（-248.00 -0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6813.00（-42.25 -0.62%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25116.25（-165.00 -0.65%）