欧州株　マイナス圏推移続く、中東情勢の不透明感で
東京時間19:28現在
英ＦＴＳＥ100　 10562.19（-38.34　-0.36%）
独ＤＡＸ　　23569.47（-234.48　-0.99%）
仏ＣＡＣ40　 8190.20（-69.40　-0.84%）
スイスＳＭＩ　 13082.13（-101.15　-0.77%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:28現在
ダウ平均先物JUN 26月限　47881.00（-248.00　-0.52%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6813.00（-42.25　-0.62%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　25116.25（-165.00　-0.65%）