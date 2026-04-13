愛知県の東三河5つの市に水を供給する、豊川用水の水源「宇連ダム」。貯水率は13日午後4時の時点で、55.1%と回復傾向にありますが、平年と比べると少なく節水が続いています。

【写真を見る】“恵みの雨”で豊川用水の貯水率は50％超も… 田植えの延期要請続く愛知･東三河 ｢成長が進むと機械に引っかかる」

愛知県豊橋市内の早場米の産地・神野新田地区では、田植えを前に、水田の土を平らにする「代かき」の作業が始まっています。苗が定着しやすいように土をやわらかくするため、大量の水が必要ですが…



（平松農園・平松教孝さん）

「雨の水です。用水からはまだ入れていない、2日前の雨水」

用水の水を使わず “恵みの雨”を使って対応

この地区では、11日から農業用水の通水が始まりましたが、先週の雨をためることで節水に。



（平松さん）

「理想は、土の面から約2～3センチの深さ。せっかくたまった水なので、なるべく流さずに」

平松農園では、14日から田植えを予定しています。



（平松さん）

「品種はコシヒカリです」

「成長が進むと機械に引っかかる」田植えの延期要請は継続

貯水率の回復傾向の一方で、愛知県は東三河のJAなどに田植えの延期要請を出しています。



（平松さん）

「成長が進んでいるので、長くなると田植えの機械に引っかかってしまう。節水は意識しながら、水の入口と出口の管理をやっていく」