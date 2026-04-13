飛鳥時代から伊勢神宮で続く「式年遷宮」を、CBCの過去の映像で紐解きます。

【写真を見る】伊勢神宮の｢式年遷宮｣ 20年に1度の理由は？おかげ横丁は1993年の式年遷宮きっかけに整備 地元｢赤福｣が約140億円を投じ 三重

20年に1度のこの神事は、内宮と外宮、それぞれの正殿を隣りの敷地に交互に建て替え、全てを新しくします。

20年に1度である理由は、社殿の耐久性を考えてのこと。そして、日本伝統の建築技術の伝承に必要だからという説もあります。

式年遷宮は“神様のお引越し”

神事のクライマックスは、御神体を新しい正殿に遷（うつ）す「遷御（せんぎょ）の儀」。これが“神様のお引越し”と言われる所以です。





前回2013年の「遷御の儀」では、秋篠宮さまや安倍元総理も参列し、約3000人の特別奉拝者が見守りました。午後8時、日本神話で天照大御神が関係する「天の岩戸びらき」の神話にならい、鶏を真似た声が発せられたのを合図に、「遷御の儀」が始まります。

その後、神職がこれまでの正殿から御神体の「八咫鏡（やたのかがみ）」を白い絹の覆いで囲んで運び出し、新しい正殿に遷し替えます。



（特別奉拝者 2013年）

「54年生きてきて初めてだったので、非常に感動しました」

「心が清らかというか、そんなような気持ちでした」

「おかげ横丁」は式年遷宮をきっかけに整備された

20年に1度の式年遷宮は、地元の観光振興にも影響を与えてきました。



内宮そばにある観光名所「おかげ横丁」。実は1993年の式年遷宮をきっかけに、地元の「赤福」が約140億円を投じて整備し、今では年間約400万人が訪れる人気観光スポットに成長しました。

さらに、近鉄は2013年の式年遷宮にあわせて、関西・名古屋と賢島を結ぶ新型車両「しまかぜ」を導入。個室スペースや食堂車もあり、食事やアルコール飲料を存分に楽しめ、伊勢志摩への旅を演出する人気車両に。



大きな経済効果を生み出しました。