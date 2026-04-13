長崎市の長崎ペンギン水族館が今月25周年を迎え、記念の展示イベントが始まりました。

地元にある日見幼稚園の園児16人の合唱で始まった「長崎ペンギン水族館」の25周年企画。

（園児たち）

「ペン、ペン、ペンギン、ペンギン、ペンギン♪」

「ペンギンアートリウム」と題して行われ、ペンギンと三川内焼の柄を掛け合わせた絵や、お茶に浸かるペンギンのフィギュアなど、ユニークな作品約100点が展示されています。

（ペンギン水族館 田中 洋一 理事長）

「ペンギンの根強い人気とかわいらしさも相まって、ここを目的地として来てもらっている人が多い。

楽しんでもらうのはもちろん、教育の場であったり研究の場であったり、いろいろなことに取り組んでいきたい」

長崎ペンギン水族館は、2001年4月に開館。

先月末時点で、約576万人が訪れたということです。

（来館者）

「ご飯食べているところが(好き)。一緒に座っているペンギン(が好き)」

（来館者）

「かわいいところ。年間パスポートで30回くらい(来ている)」

（来館者）

「小学生の時、親に連れて来てもらったのが初めて。子どもと来られるようになってうれしい」

「ペンギンアートリウム」は、来月末まで開催されています。