長崎ペンギン水族館が“ペンギンだらけ”に「25周年企画 ペンギンアートリウム」《長崎》
長崎市の長崎ペンギン水族館が今月25周年を迎え、記念の展示イベントが始まりました。
地元にある日見幼稚園の園児16人の合唱で始まった「長崎ペンギン水族館」の25周年企画。
（園児たち）
「ペン、ペン、ペンギン、ペンギン、ペンギン♪」
「ペンギンアートリウム」と題して行われ、ペンギンと三川内焼の柄を掛け合わせた絵や、お茶に浸かるペンギンのフィギュアなど、ユニークな作品約100点が展示されています。
（ペンギン水族館 田中 洋一 理事長）
「ペンギンの根強い人気とかわいらしさも相まって、ここを目的地として来てもらっている人が多い。
楽しんでもらうのはもちろん、教育の場であったり研究の場であったり、いろいろなことに取り組んでいきたい」
長崎ペンギン水族館は、2001年4月に開館。
先月末時点で、約576万人が訪れたということです。
（来館者）
「ご飯食べているところが(好き)。一緒に座っているペンギン(が好き)」
（来館者）
「かわいいところ。年間パスポートで30回くらい(来ている)」
（来館者）
「小学生の時、親に連れて来てもらったのが初めて。子どもと来られるようになってうれしい」
「ペンギンアートリウム」は、来月末まで開催されています。