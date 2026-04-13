4月10日、俳優・廣瀬智紀との離婚を発表した、元AKB48で女優の川栄李奈。離婚発表が話題を呼ぶなか、早くもある人気男性アイドルとの疑惑が再燃している。

「川栄さんは、2019年5月、廣瀬さんとの結婚と第一子妊娠を発表。熱愛報道はなく、突然の電撃婚が驚きを集めました。結婚直後、廣瀬さんの “二股報道” が飛び出しましたが、騒動を乗り越え、川栄さんは2児の母に。公私ともに順調といった様子を見せていました。しかし、結婚から7年で別々の道を歩くことになりました」（芸能担当記者）

川栄の離婚にさまざまな反応が寄せられるなか、Xでは意外な方面からの声もあがった。過去にドラマやバラエティ番組で共演歴のあるHey！Say！JUMP・山田涼介との親密ぶりを思い出し、不安を訴える声がいくつも寄せられたのだ。

《川栄李奈離婚して山田くんとくっつくとかないよね怖すぎ》

《川栄離婚、、？？？やだやだやだ！！山田くん川栄のこと好きだもん絶対！！！》

川栄と山田は、2022年放送のドラマ『親愛なる僕へ殺意をこめて』（フジテレビ系）で初共演。その後、2025年4月期のドラマ『ダメマネ！-ダメなタレント、マネジメントします-』（日本テレビ系）でも共演し、息のあったコンビとして知られてきた。

山田は極度の人見知りキャラを公言してきたが、川栄とは話が弾んだようだ。『親愛なる僕へ』の会見では、「ちょっとしたことで笑ってくれるし、その笑顔で現場が明るくなる」「お芝居や空気感の作り方ふくめ、すごく相性がいい2人」と絶賛。

川栄も「周りのことをすごくよく見てる方で、気を遣ってくださりますし、私以外のみなさんもすごく居心地がいいなと思ってると思います」と感謝を語っている。

「『ダメマネ！』の共演時は、ラブコメ要素も強かったこともあり、より距離感の近い様子がうかがえました。ドラマの番宣で出演した『Golden SixTONES』（日本テレビ系）では、ノリノリで楽しむ川栄さんを山田さんが優しく見守る姿に、ファンが大喜び。

全員集合ショットでは、川栄さんが真ん中に立ち、横に山田さんが立っていましたが、肩が触れるほどの近い距離感でした。当時は川栄さんが既婚者だったため、そこまで騒がれませんでしたが、2人の親密さにハラハラする人は多かったようです。

Xでは、当時を思い出し《結婚してるからこそ、川栄さんとこの距離だったんだもんなぁ、、（しかも山田からちょっと寄ってる）》と指摘する声もあります」（同）

川栄が離婚したいま、今後の絡み方には注意が必要になるかもしれない。