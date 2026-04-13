これまでの雰囲気とは一変した姿に、ファンたちから驚きの声が上がっている――。

その人物は、乃木坂46の元メンバー・矢久保美緒（23）。4月12日、矢久保はInstagramを更新し、《染めました！ハイトーン》というキャプションとともに、夜の街中で撮影された3枚の写真を公開した。

目を引いたのは彼女の髪色だ。胸元まで届くロングヘアは、ゆるやかなウェーブがかかった見事な金髪に染め上げられており、さらに肩を大胆に出したトップスが、大人っぽい印象を与えている。

また、ストーリーズでは《久しぶりに自分の写真をのせるのでなんだかとても緊張しています》と告白。《緊張しすぎて1回消して、またのせちゃったごめんね》と照れくさく語り、《髪色似合ってるかな〜？嘘でも似合ってると言って欲しい！！》と本音も漏らしている。

矢久保は昨年12月31日をもってグループを卒業したばかり。グループ在籍時は「神対応」と称されるほど一人ひとりのファンを大切にし、親しみやすいキャラクターで人気を集めていた。

また、アイドル活動と並行して明治学院大学に通い、昨年3月の卒業時には袴姿を披露。《何かを成し遂げた経験は、自信に繋がります。頑張ってきた自分を誇らしく思うと同時に、たくさんの方に支えられていたことを実感しました》と報告し、《わたし一人の力ではありません。本当に、有難うございました》と、ファンや関係者へ感謝の気持ちを伝えていた。

「矢久保さんは、2021年から昨年までラジオ番組『タイムちゃん』（FM FUJI）のレギュラーとして活躍し、その愛らしさと天然な一面、そして時折見せる鋭い毒舌で多くのリスナーを魅了してきました。同番組のパーソナリティを務めるタイムマシーン3号は、乃木坂の公式YouTubeチャンネルにゲスト出演した際、矢久保さんについて『あまりにも女の子。リビングで（ラジオを）録っているかと思うくらい、取り繕うことがない』と絶賛。彼女の素直で飾らない性格は、共演者からも高く評価されていました。

矢久保さんの真面目でまっすぐなキャラクターは、黒髪ロングヘアの清楚で誠実なイメージと相まって、ファンにも深く印象づけられていました。また、グループ卒業後、Instagramでの投稿がほとんどなかったことも影響し、今回の金髪姿は多くのファンにとって予想外の変化となり、これまでのイメージとのギャップが一層際立ったようです」（芸能誌ライター）

今回の大胆なイメチェンにネット上では、

《みっちゃんの雰囲気変わりすぎて一瞬誰か分からなかった！》

《カワイイみっちゃんからの変貌に一瞬驚愕だったけど、大人な感じでめっちゃ似合ってるよ！》

《矢久保美緒の金髪やば!!強すぎん!?》

と、驚きと絶賛の声が止まらない。

Instagramのストーリーズでは《いつかやってみたかったこと、色々と叶えています》とも綴っていた矢久保。大学とグループの卒業を経て、新たなステージへと歩み始めた彼女のこれまでとは違う表情が、今後少しずつ見えてきそうだ。