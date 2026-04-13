“コールドスリープ”突入のPerfumeあ〜ちゃん、ピラティス中の美スタイル公開「脚が長すぎる」「引き締まってて憧れ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/13】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが4月12日、自身のInstagramを更新。ピラティス中の姿を公開し、注目を集めている。
【写真】36歳Perfumeメンバー「スタイル良すぎる」美スタイル際立つピラティスウェア姿
あ〜ちゃんは「こんなのとかもしてるよ」とつづり、写真を投稿。黒のトップスに、太ももに大きな花が描かれているピンク色のレギンスでブリッジ姿を公開し、チラリと見えた引き締まったウエストや鍛え上げられたボディラインが際立つ美しいスタイルとなっている。また「髪どうなってる？」と記したあ〜ちゃんは1つでまとめた髪が座面に付いていることから「髪の毛が体を支えとる一柱みたいになってない？」と思わぬ姿をぼやいている。
この投稿にファンからは「脚が長すぎる」「スタイル良すぎる」「引き締まってて憧れ」「姿が見れて嬉しい」「美しい」「体が柔らかくて羨ましい」などと話題となっている。
Perfumeは2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動を休止している。（modelpress編集部）
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【写真】36歳Perfumeメンバー「スタイル良すぎる」美スタイル際立つピラティスウェア姿
◆あ〜ちゃん、ピラティスでの美スタイル公開
あ〜ちゃんは「こんなのとかもしてるよ」とつづり、写真を投稿。黒のトップスに、太ももに大きな花が描かれているピンク色のレギンスでブリッジ姿を公開し、チラリと見えた引き締まったウエストや鍛え上げられたボディラインが際立つ美しいスタイルとなっている。また「髪どうなってる？」と記したあ〜ちゃんは1つでまとめた髪が座面に付いていることから「髪の毛が体を支えとる一柱みたいになってない？」と思わぬ姿をぼやいている。
◆あ〜ちゃんの投稿に反響
この投稿にファンからは「脚が長すぎる」「スタイル良すぎる」「引き締まってて憧れ」「姿が見れて嬉しい」「美しい」「体が柔らかくて羨ましい」などと話題となっている。
Perfumeは2026年から“コールドスリープ”とし、2025年年内をもって活動を休止している。（modelpress編集部）
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