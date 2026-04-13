3児の母・近藤千尋「私に似てる気がする」夫・ジャンポケ太田博久＆娘のお昼寝ショット公開「娘ちゃん可愛い」「パパもぐっすりしてて微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2026/04/13】モデルの近藤千尋が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と娘のショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「癒される光景」芸人夫＆娘の添い寝ショット
近藤は「私に似てる気がする」とつづり、太田と娘のお昼寝ショットを投稿。ソファーベッドの上で熟睡する太田の隣で手を振る娘の姿を披露している。
この投稿にファンからは「娘ちゃん可愛い」「パパもぐっすりしてて微笑ましい」「仲良し家族」「手を振ってて愛おしい」「天使じゃん」「癒される光景」など反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「癒される光景」芸人夫＆娘の添い寝ショット
◆近藤千尋、太田博久と娘のお昼寝ショット公開
近藤は「私に似てる気がする」とつづり、太田と娘のお昼寝ショットを投稿。ソファーベッドの上で熟睡する太田の隣で手を振る娘の姿を披露している。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿にファンからは「娘ちゃん可愛い」「パパもぐっすりしてて微笑ましい」「仲良し家族」「手を振ってて愛おしい」「天使じゃん」「癒される光景」など反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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