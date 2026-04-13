「ダボッとした服が苦手」な人へ！【ZARA】メリハリある「きれい見えトップス」がおすすめ！

ゆとりのあるトップスは、ラフに見えそうで苦手。そんな大人がメリハリのある着こなしを楽しむなら、今回紹介する【ZARA（ザラ）】の「きれい見えトップス」がおすすめです。ウエストが引き締まって見えるデザインで、スタイルアップ効果も期待できます。

立体シルエットでスタイルアップを狙えるトップス

【ZARA】「ベルト付きニットペプラムトップス」\5,990（税込）

裾に向かってふんわり広がるペプラムシルエットで腰まわりをカバーしつつ、メリハリを演出するトップス。高見え感のあるゴールド金具がついたウエストベルトが視線を中央に集め、くびれを強調できそう。フィット感がありすっきりとした着こなしを作りやすい一枚です。

視線を上に引き上げる華やかトップス

【ZARA】「パフスリーブトップス」\5,990（税込）

肩にボリュームを持たせたパフスリーブが、二の腕のラインをカモフラージュしてくれそうなトップス。ウエストの切り替えを境にさりげないフレアヘムになっていて、自然にメリハリを演出。女性らしくきれいめな着こなしを楽しめます。首にスカーフを巻くのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M