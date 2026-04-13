櫻坂46初代キャプテン・菅井友香、5周年ライブに参戦「桜満開おめでとう」
元櫻坂46メンバーで初代キャプテンを務めた菅井友香が12日、インスタグラムを更新。東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を観覧したことを報告した。
【写真】菅井友香が撮影 国立競技場の夜空に浮かぶ「Addiction」
本公演は、1stシングル「Nobody’s fault」リリースから5周年を祝う記念ライブ。2日間で14万人のBuddies（＝櫻坂46ファン）が集結した。
投稿で菅井は「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE DAY1 ありがたいことに観に行かせていただきました」とつづり、「会場に入ってすぐ 国立競技場いっぱいのBuddiesの皆さまの姿に感動しました。 そして、メンバー達のキラキラの笑顔や真っ直ぐな眼差しが印象的でした」とライブの様子を振り返った。
さらに、「やむを得ず途中参戦になりましたが 外からドローンも見ることができました！」と明かし、「久しぶりにスタッフの皆さま、後輩、そして同期たちに会えて嬉しかったです みんな可愛かったな」と再会の喜びも記した。
最後には「櫻坂46も5歳から6歳に。 この先も、進化し続けるグループを応援しています」とエールを送り、「桜満開おめでとう」と祝福の言葉で締めくくった。
併せて公開した写真では、「Addiction」を披露する際、夜空に飛んだドローンが、「Addiction」の文字を浮かび上がらせているさまが捉えられている。菅井がライブに向かう途中で撮影したもののようだ。
引用：「菅井友香」インスタグラム（＠）
【写真】菅井友香が撮影 国立競技場の夜空に浮かぶ「Addiction」
本公演は、1stシングル「Nobody’s fault」リリースから5周年を祝う記念ライブ。2日間で14万人のBuddies（＝櫻坂46ファン）が集結した。
さらに、「やむを得ず途中参戦になりましたが 外からドローンも見ることができました！」と明かし、「久しぶりにスタッフの皆さま、後輩、そして同期たちに会えて嬉しかったです みんな可愛かったな」と再会の喜びも記した。
最後には「櫻坂46も5歳から6歳に。 この先も、進化し続けるグループを応援しています」とエールを送り、「桜満開おめでとう」と祝福の言葉で締めくくった。
併せて公開した写真では、「Addiction」を披露する際、夜空に飛んだドローンが、「Addiction」の文字を浮かび上がらせているさまが捉えられている。菅井がライブに向かう途中で撮影したもののようだ。
引用：「菅井友香」インスタグラム（＠）