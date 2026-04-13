未成年を対象にしたSNSの規制が世界で広がっている。8日には、ギリシャが15歳未満の利用禁止を発表。SNSなどには「日本でも導入すべき」といった声が相次いで寄せられている。

ギリシャのキリアコス・ミツォタキス首相は、規制の目的として、若者の間で不安感や睡眠障害が増加していることなどを挙げている。規制は来年1月から行われる予定だ。2月に世論調査を公表しており、回答者の約8割が今回の禁止措置を支持しているという。規制の対象となるSNSは、フェイスブックやインスタグラム、TikTok（ティックトック）などだ。

未成年のSNS利用を規制している国は多い。オーストラリアは2025年、16歳未満がSNSのアカウントを持つことを禁止した。X（旧Twitter）やインスタグラム、TikTok（ティックトック）、YouTubeの利用が禁止されている。

フランスでも、2026年１月に、15歳未満のSNS利用の禁止が議会で可決された。

また、米国ではユタ州などで、18歳未満がSNSを利用する際に親の同意を義務づける法律が成立している。

さらに、今年3月には、インドネシアがSNSの利用規制を導入し、16歳未満のアカウント保有を禁止した。アジアでは初の規制だ。

世界各地で未成年の規制が進んでいることから、日本での導入を求める声が広がっている。その背景には、SNSをめぐる犯罪被害やいじめが深刻化していることがある。文部科学省によれば、2023年度のネットいじめの認知件数は2万4678件で過去最多だった。SNSを介したいじめは匿名性が高く、学校外でも続くため、被害が目に見えにくい。

また、警察庁によれば、2025年にSNSがきっかけで犯罪に巻き込まれた18歳未満の子どもは1566人だった。このうち167人が小学生で、過去最多だったことも判明。近年では生成AIを悪用したケースが増えており、問題が深刻化している。

日本では規制されていないが、今年2月の国会で未成年のSNS利用をめぐる議論が行われている。高市早苗首相は規制に対して具体的な発言はしていないが、「必要な検討や取り組みを進める」などと述べている。果たして日本でも何らかの規制は導入されるのか。多くの国民が注目している。