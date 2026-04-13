あのちゃん「好きな感じ」保湿力を評価したリピ使いリップ

あのちゃんこと、あのさんが自身のYouTubeチャンネルに『【購入品】10万円分LOFTで爆買いしたら美白になりそうだった』の動画を投稿。様々な購入品を紹介してくれました！中には美容アイテムも。

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■リップ

動画内に登場したのはこちら！

TAKAMI/タカミリップ 税込2,640円（公式サイトより）

荒れや乾燥から守りながら、ツヤや弾力のある唇に導くケアアイテム。

あのさんは「これも良い」「いーっぱいリップクリーム僕はずっと試してて」と様々なアイテムを試しながら見つけたものだと紹介。

その使用感について「ベトベトにならないし、保湿もされる」「これは保湿がしっとりされる感じがして、好きな感じ」と好みの質感だったとコメント。

続けて「これもうちにあんだけどなくなりそうなので、1個買いました」とリピート使いしているアイテムだとも明かしてくれました。

■動画もチェック

動画内では、その他の購入品も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。