この日、散歩の途中で大好きな木の枝を見つけ、大喜びでくわえて歩いていたわんちゃん。ところが柵に引っかかってしまい、困った挙句わんちゃんがとった予想外の突破方法が、あまりにも強引で可愛いと反響を呼びました。

「手前で減速してるの賢い」「ちょっと可哀想でめっちゃ可愛い」と評判で、25万回以上再生されています。

【動画：枝を持ち帰ろうとする犬→柵に引っかかってしまい…あまりにも強引な『まさかの突破方法』】

木の枝を持ち帰ろうとする犬→柵に引っ掛かり…

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『nobujii0』へ投稿された、小型犬のエキゾチックブリーの様子です。散歩の途中で大好きな木の枝を見つけたわんちゃんは、大喜びでくわえながら歩いていたのだそう。

ところが、目の前に柵が現れます。そのまま通り抜けようとしましたが…「ガツン！」と音をたて木の枝が引っかかってしまいました。どうやら、くわえたままでは通ることができなかった様子。やや不満そうな顔で飼い主さんをチラリと見るわんちゃんでしたが、諦めたわけではありませんでした。

助走をつけてみたものの…

わんちゃんはもう一度くわえたまま進んでみますが、やはり口の両端からはみ出た木の枝が引っかかって通せんぼ状態に。どうしてもくわえたままここを通りたい小型犬は、新たな突破方法を試みます。

それは「勢いをつけてみる」というもの。一旦後ろに下がり、助走をつけてもう一度柵へ勝負を挑んだのですが、残念ながらこの方法でも突破ならず。顔を上げてみることも試しましたが、高さが足りず引っかかってしまったのだとか。

諦めず再挑戦したら…

それでもまだまだ諦めず「このまま顔を上げて木の枝を持ち上げれば通れるかもしれない」と可能性を見出します。愚直に枝を柵へと押し当て…ついに超えることに成功！自分の意思を曲げないストレートで強引な突破を披露し、ようやく木の枝をくわえたまま外へ持ち出すことができたのでした。

その後は、何事もなかったかのようにくわえたまま歩き出したのですが、その後ろ姿は何となく得意げ。地面に置くなどはせず、くわえたままにこだわったわんちゃんの創意工夫が大勝利を収めた、可愛くて楽しい出来事でした。

この投稿へは「そうなると分かってるのにちゃんと可愛い笑った」「カーンって音からのカァカァカァのカラスの鳴き声に平和を感じます」「どうやって通るか頑張って考えてて可愛い」「途中勢いつければいけると思ったのか助走つけてるの可愛い」など、見事に柵を突破した姿に魅了された視聴者から、多くのコメントと6000件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『nobujii0』では、木の枝をくわえるのが大好きな二匹のエキゾチックブリーの日々の様子や、飼い主さんの日常が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nobujii0」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。