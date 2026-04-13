［Alexandros］磯部寛之さんが西小山ではしご酒！　大河ドラマ出演にまつわるお話を聞いてきました

人気ロックバンド［Alexandros］（アレキサンドロス）のベース＆コーラスとして活躍する磯部寛之さんは、実は大のお酒好き！そして、月刊『おとなの週末』は愛読誌！そんな磯部さんが“はしご酒”の魅力をお伝えする、本誌人気連載「酔滴のラダー」。2026年5月号（４月15日発売）の第45回は、落ち着いた住宅街と昔ながらの商店街が共存する東京・西小山ではしご酒！はしご酒の様子を、本誌未公開写真とともにお見せします！

『酔滴のラダー』第45回は西小山ではしご酒！

東急目黒線の西小山から目黒までは3駅で、地下鉄南北線や三田線、相鉄新横浜線と直通になっており、都心や横浜方面へのアクセスが良いエリア。

駅周辺には昔ながらの商店街があり、少し離れれば閑静な住宅街が広がります。再開発前はもっとディープなお店が多かったという商店街ですが、今でも磯部さん好みの人情味溢れる個人店がいくつも並んでいます。

今回も16時に集合し、まずはヘパリーゼで乾杯してから周囲を散策します。はしご酒を楽しく健全に遂行するためには、欠かせない儀式です。

まずは「にこま通り商店街」を散策します

1軒目には、散策中に外観からして「超シブいっすね」と気になっていた居酒屋さんへ。

お店に入って、瓶ビールとつくねや皮などの焼鳥数本の注文を済ませるや否や、担当編集・武内から大河ドラマ『豊臣兄弟！』についての質問が飛んできます。

「記者会見のつもりで聞かせてください！」と意気込む武内に、「答えられる範囲でお願いします（笑）」と磯部さん。宣言通り、初出演の経緯や感想、周囲からの反応などについてたくさん聞いてきました。気になる磯部さんの回答は、ぜひ本誌でご覧ください！

「ここは絶対行きたい！」と話していたやきとん店へ移動します。しかし、17時ごろだというのに、店内は既に満席。一旦、駅近くで見つけた別のやきとん店に入ります。

2軒目を前に気合を入れて、帽子をかぶります

2軒目では、お決まりのタンやカシラとともに、鮮やかなピンク色の酢豆腐をつまみます。磯部さんは店内のテレビで流れる大相撲の中継に、若干視線を奪われつつ、2杯ほど飲んで3軒目へ。

鮮やかなピンクが目を惹く酢豆腐！ 酸味が効いており、お酒のアテに良し

今回は花粉に打ち克てたのか

2軒目で敗れたお店へリベンジ！早い時間がピークタイムだったようで、思いのほかすんなりと入れました。もつ煮込みにマカロニサラダ、いつものやきとんメニューを注文します。

リベンジ成功！お酒が沁みますね〜

3軒目では、大河のお話も伺いつつ、目の前で大将に焼かれていくやきとんを眺め、酒場の味のある風情に浸ります。

居心地の良さに少し長居をしてしまいましたが、4軒目へ。こちらも外観からして「絶対に良い」と、目星を付けていたお店。お通しの量の多さに大将の気前の良さを感じながら、ウーロンハイとともに味わいます。

花粉に負けてしまった前回の悔しさをバネにテンポよく、5軒目に向かいます。恒例となりつつある寿司店でお燗と新鮮なヤリイカの刺身、あて巻きを楽しみます。ゆったりと燗を楽しんだ後の6軒目には、〆に町中華でラーメンと餃子を食べて解散となりました！

燗はペースを落としてゆっくりと楽しみます

西小山でのはしご酒は6軒でした！今月の本誌二次元コード限定Webコンテンツは、「花粉に負けずご満悦な磯部さんのショット」をお届けします！そちらもあわせてお楽しみください！

また、大変お待たせしておりますイベントの詳細についても発表しておりますので、ぜひご確認ください。

はしご酒の全貌は、本誌で！

いそべ・ひろゆき／12月29日生まれ。人気ロックバンド[Alexandros]のベース＆コーラスとして活躍。「FC TOUR“ ACCESS AKK AREA”」（4/23・大阪、4/30・名古屋、5/8・高松、5/9・広島、5/21・高崎、5/24・東京、5/28・新潟）、「ARABAKI ROCK FEST.26」（4/26・宮城）、「a food of circle『20周年記念ツアー“日本武道館への道”』」（4/28・東京）「rockin’on presentsJAPAN JAM 2026」（5/５・千葉）、「TOKYO METROPOLITAN ROCKFESTIVAL 2026」（5/16,17・東京、5/30,31大阪）

文・撮影／編集部

【画像】鮮やかなピンクが美しい“酢豆腐” [Alexandros]磯部さんが西小山ではしご酒！（7枚）