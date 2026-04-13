県内では4月10日、最高気温が25℃以上の「夏日」となったところもあり、季節先取りの暖かさを感じる日も増えてきています。

日差しを感じると気になるのが、春の紫外線です。

専門医は肌のトラブルになる前に、早めの対策を呼びかけています。

13日午前11時頃の長崎市。

厚い雲に覆われていましたが、日傘をさす人の姿も…。

（冷川小粹アナウンサー）

「きょうの長崎市はくもりですが、くもりの日でも紫外線は降り注いでいるということです」

（20代）

「3月くらいから塗り始める。きょうとかも結構(紫外線は)強そう。対策は日焼け止めしかしてないけれど」

（20代）

「日焼け止めは、全然塗らない。これくらい(の天気)だったら、全然感じない」

（50代）

「(日焼け止めは)持っているが、あまりやらない。しみとかが出てきて、ちゃんとやっとけばよかったなということはある」

気温が上がり始めると気になる、これからの紫外線。

気象台が去年長崎で観測したデータによると、紫外線が最も強いのは夏本番の7月や8月ですが、4月は前の月からの上がり幅が大きく、9月に近い数値となっています。

肌のシミやしわの原因にもなる「紫外線」。

専門医は、この時期からの対策が必要だとしています。

（上田皮膚科PΛΛK 上田 厚登 院長）

「紫外線を浴びると注意しないといけないのが、肌のバリア機能の低下。そこに花粉や黄砂の影響をより受けやすく、肌のトラブルが増えてくる。今の時期から対策をすることが大切」

上田 厚登医師によりますと、スキンケアへの意識の高まりもあって、紫外線による肌トラブルの受診が年々増えているといいます。

（上田皮膚科PΛΛK 上田 厚登 院長）

「パッと見ると分かりづらいが、拡大鏡で見ると、きめが乱れたりしているし、ひどい人は化粧水がしみたり、ピリピリしたり、ほてったりするという訴えがみられる。

前がん病変というものがあって、日光による皮膚がんの手前。それも紫外線の影響といわれている」

対策には日焼け止めが有効ですが、その塗り方にも気を付けることがあるそうです。

（上田皮膚科PΛΛK 上田 厚登 院長）

「(1回で使う量は)顔だと500円玉ぐらいが理想量。汗や摩擦でとれてしまうので、できれば2、3時間おきにこまめに塗り直すことが大切」

（冷川小粹アナウンサー）

「長崎市のドラッグストアです。入り口を入ってすぐの大きな通路、目につきやすい場所にあるのが、日焼け止めコーナー。この売り場だけで100種類を販売しているそうです」

こちらの店では、今月から日焼け止めの売り場をレジ前にも拡大。

問い合わせも増えているといいます。

（ツルハドラッグ大波止店 森本 和浩店長）

「焼かないだけでなく、シミやしわ対策を行ってくれるような “美肌映え” する日焼け止めというのが特に人気」

スキンケアタイプのほか、飲んで日焼けのケアをするサプリメントなど、種類や価格はさまざまです。

（ツルハドラッグ大波止店 森本 和浩店長）

「肌のことを考えるのであれば、日差しが出る前の2月、3月、特に4月は外に出るシーズンなので、そういった時にはもう日焼け止めを使ってもらえた方が効果的」

県内は、今週も気温が上がり初夏の陽気となる見込みで、紫外線が気になる日々が続きそうです。