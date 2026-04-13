【ひらがなクイズ】1分で挑戦！ 空欄に共通する2文字は何？ テスト後の行動がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、自然の情景から人の役割、そして学習に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□め
□□んへい
じ□□いてん
ヒント：細くしとしとと降る雨の呼び名や、長くその場にいて経験を積んだ兵士、そして試験が終わった後に自分で点数を付けることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こさ」を入れると、次のようになります。
こさめ（小雨）
こさんへい（古参兵）
じこさいてん（自己採点）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、天候、役割、そして自身の行動に関する言葉が並んでいました。一見接点のないジャンルの言葉でも、共通の「音」を頼りに記憶をたどることで、脳の検索能力が多角的に刺激されるはず！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、自然の情景から人の役割、そして学習に関する言葉まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□んへい
じ□□いてん
ヒント：細くしとしとと降る雨の呼び名や、長くその場にいて経験を積んだ兵士、そして試験が終わった後に自分で点数を付けることを思い出してみてください。
答えを見る
↓
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正解：こさ正解は「こさ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こさ」を入れると、次のようになります。
こさめ（小雨）
こさんへい（古参兵）
じこさいてん（自己採点）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、天候、役割、そして自身の行動に関する言葉が並んでいました。一見接点のないジャンルの言葉でも、共通の「音」を頼りに記憶をたどることで、脳の検索能力が多角的に刺激されるはず！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)