「まぁ、今の方が可愛いけどな」藤浪晋太郎、32歳の誕生日に幼少期のウルトラマン姿を公開！
横浜DeNAベイスターズ所属の藤浪晋太郎選手は4月12日、自身のInstagramを更新。32歳の誕生日を報告し、ウルトラマンのパジャマを着た幼少期の写真を公開しました。
【写真】“大喜びしている”幼少期の藤浪晋太郎
また、うれしそうにピースをしている自身の幼少期ショットも掲載。「写真はウルトラマンのパジャマを買ってもらって大喜びしている可愛い藤浪です。まぁ、今の方が可愛いけどな」と、ユーモアたっぷりにつづっています。
(文:多町野 望)
【写真】“大喜びしている”幼少期の藤浪晋太郎
「よい30代前半を過ごしていければ」藤浪選手は「『32ちゃい』 本日、32歳の誕生日を迎えることができました」と報告。「月日の流れが加速度的にはやくなるのをひしひしと感じる年齢になってきて、『ぼーっと生きてたら、すぐ歳老いるんやろなぁ』なんて考える今日この頃。そんな中でも、良い事も悪い事も沢山経験しながら。大人らしく、紳士に、そして少年の心を忘れずに。よい30代前半を過ごしていければと思います」と、思いを語りました。
「ウルトラマンを夢みるピュアだった頃の藤浪」31歳の誕生日を迎えた2025年4月12日にも、幼少期ショットを公開していた藤浪選手。「写真は『ウルトラマンを夢みるピュアだった頃の藤浪』です。まぁ今もピュアなんやけど」とつづっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)