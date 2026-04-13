『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「自動運転バス、歩行者2人はねる 手動運転時に…過去にも事故」についてお伝えします。

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12日、新潟県弥彦村の自動運転バスが歩行者2人をはねる事故が起きました。映像では、歩道にのこされたタイヤ痕と、その先にバスが歩道に乗り上げている様子が確認できます。

目撃した人

「バスを傾けているのが見えた。みなさんで傾けて出した感じに見えた」

この事故で歩行していた40代の男性と30代の女性が搬送されましたが、いずれも命に別条はないということです。

当時、バスには乗客が7人、オペレーター1人が乗っていましたが、ケガはありませんでした。

なぜ事故は起きたのか…。

事故は自動運転から手動運転に切り替えた後に起きたとみられています。

弥彦村によると、運行時はオペレーターが乗り、障害物の回避など細かな運転が必要な場合に自動運転から手動運転に切り替えているといいます。実はこれまでも手動運転中、2度の物損事故が起きていました。

村は、自動運転バスの運行をすべて中止し、原因を調査するとしています。