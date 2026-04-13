日本ハム・達孝太投手が、好相性の幕張で今季初勝利に挑む。１４日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）に先発。「イメージはいいですよ。マリンで自分から崩れることはないなというイメージ」と自信をのぞかせた。

それもそのはず。ＺＯＺＯマリンでは、昨季３試合に先発して２勝０敗、しかも２２回無失点。９月２７日にはプロ初完封も飾った。さらに２４年１０月３日のプロ初勝利も含めれば通算４戦３勝、２７回連続無失点。全く打たれていない“無双の地”だ。

好投続きの要因は、本人にも不明。「投げやすいか、投げにくいかで言ったら、微妙なところ。風もあって、環境に左右される部分もあるのでなんとも言えない」と、首をかしげる。もちろん、前向きなデータは歓迎。「自分としては結果的にちゃんと抑えている球場ではあるので、いいんじゃないですか」とほほえんだ。

開幕ローテ入りした６投手の中で、唯一まだ勝ち星がない。ただ「そこはコントロールできる部分じゃないので」と意に介さず。「ピッチャーがまずコントロールできる部分をしっかりコントロールしたい」と、自分のなすべき仕事に集中する構えを見せた。

チームは１３日、北海道から千葉へ移動。本拠地でソフトバンクに２連敗し、勝率５割からのリスタートとなる。前回登板から中９日で「いい状態で臨めると思います」と達。自身今季３戦目で初白星を挙げ、チームも再加速させる。