熊本地震では、住宅などと同じように多くの医療機関も被災しました。

【写真を見る】崩落の町で「なぜ助けない」と問われたDMATの慟哭…熊本地震10年 済生会熊本病院が貫こうとした“断らない医療”の裏側

災害時の拠点病院となっていた済生会熊本病院は、けが人や避難者を受け入れ続けました。

あのとき、災害医療の現場で何が起きていたのか。病院が記録した映像とともに振り返ります。

災害拠点病院“断らない医療”

熊本市南区にある済生会熊本病院は、2016年当時、市内に3つあった災害拠点病院の1つで、災害時には24時間体制で患者を受け入れることになっていました。

あの日、4月16日、午前1時25分。

川野雄一朗医師「当直室で休憩しているときに本震が起こって」

救急科の医師、川野雄一朗さんは、激しい揺れに襲われた直後、当直室を出て集中治療室の機器に破損がないか確認をした後、ロビーに向かいました。

川野医師「前震のときに相当な数の傷病者が病院に来られたというのを聞いていたので、少なくとも救急外来だけでは対応できないだろうと」

2日前の前震と同じように病院には続々とスタッフが駆けつけました。

本震の発生から21分後、一度は解散した災害対策本部を再び立ち上げ、35分後にはトリアージブースの設置が始まりました。

トリアージとは、緊急時に患者の状況に応じて治療の優先順位を決める判定のことです。

患者の受け入れを正面玄関に絞り、入口に近い場所から奥にかけて、軽傷者から重傷者の順に治療する場所を配置しました。

川野医師「いつこの患者さんの流れが終わるのかな、我々受け入れる側の不安もありますけど、うちに来られる方もみんな不安でいっぱいの表情。なんとか落ち着かせて、安心させて、できるだけスムーズに混乱がないように対応するよう心掛けました」

訓練の想定とは違う状況も

停電でエレベーターが使えず、患者や物資を運ぶのは階段、貯水タンクが壊れ、使える水も制限されました。

そして、やまない地震に、予定していた手術は全て中止としました。

本震の発生から約1時間が経過した午前2時すぎには、熊本市民病院から"建物倒壊の危険性から患者の受け入れ要請"がありました。

他の病院では、すでに受け入れが難しくなっていたのです。

川野医師「どのくらいの規模が来て、受け入れなくてはならないのか、入院して帰れないような方、病床の割合をどうコントロールするのか非常に悩ましかった」

DMATが助けられなかった命

病院を離れ、現場に向かったスタッフもいました。

DMAT​ 南和恵看護師​「ここに消防の車がずらりと並ぶんですね」

DMATの看護師、南和恵さんです。

DMATは災害時に現場へ向かい応急処置を施す医療専門チームです。

南さんが14日に起きた前震直後に向かったのは益城町でした。

南看護師「この辺一体が真っ暗で、周辺はガス漏れのにおいがしていた。私たちでも恐怖を感じるような真っ暗な中で、被災者の人たちは、どんな思いで過ごしているかと思うと、一刻も早く救助が必要な人のところにたどり着きたい」

倒壊した家屋で消防・警察の救助活動が始まって2時間、がれきの中から住民が救助されましたが、生きていることを示す兆候はありませんでした。

南看護師「本来ならば、DMATは1人でも多くの命を救うのが目的なので、判定が終われば次の現場に向かわなければいけないが、なかなかその場を去ることができなかった」

「なぜ病院に運んでくれないのか、助けないのか」家族からそう問われた南さんは、できるだけ言葉を尽くし判定の理由を伝えたといいます。

あの日から10年。この場所を訪れることをためらい続けてきました。

南看護師「そうですね。本当に正直にお伝えしますと、助けられなかったことです」

あの時、熊本県民の誰もが被災者だった

済生会熊本病院は、続々とやってくる避難者に車中泊の場所として駐車場を開放します。

全国にある関連施設からは物資も届き始めました。

そして、ようやく救急患者の受け入れが落ち着き始めた午前6時半ごろ、家族の様子が気になっていた医師の川野さんは、30分だけ帰宅しました。

川野医師「うちの子ども4歳、2歳、0歳、さぞかし怖い思いをして普段と違う状況なのかなと思っていったら、すやすや寝ていて、周りがこれだけ混乱して現実ではないような中で、当たり前の状況が広がっているのに安心した」

一丸となって災害に対応した600人の病院スタッフもまた、被災者でした。

災害拠点病院の使命「断らない救急医療」地震発生後の救急患者数は、最大で通常の6倍になり、新たに患者を受け入れるため、ドクターヘリによる県外への転院も行いました。

DMATとして、今も活動する看護師の南さん。熊本地震の発生から10年、今、思うことは。

南看護師「なんか嬉しいですよね。復興するのを見守るというか。震災を経験して強く思ったことは、日頃行っていること、日頃やっていることしか有事の際にはできないということ。普段から何を大切に思って行動するか、仕事をするか」

川野医師「普段の準備というのが一番大事なんだろうと。職員の中でも心をひとつにして乗り切るというのが大事ですし、コミュニケーションが一番大事」