東京都内の麻疹（はしか）の感染者が、今月だけで５５人確認されたことがわかった。

１月以降で計１０９人に上り、１０〜３０歳代が大半を占める。２００８年以降で２番目に多いペースで急増していて、都はワクチン接種や抗体の確認をするよう呼びかけている。

都保健医療局によると、１月から今月１３日までの都内の感染確認者数は、速報値で１０９人。現在の集計方法になった０８年の年間１１７４人に次ぐペースで増加していて、２番目に多かった１１年の年間１７８人を上回る公算が大きい。

今月５日時点の確定数７１人のうち、１０〜３０歳代が９割近い６２人に上る。就学前のワクチン接種による免疫が低下してきた可能性などがあるという。一方、５０歳代以上を中心とする麻疹の多かった世代は、強い免疫を保っている傾向にあるとされる。

日本は１５年、世界保健機関（ＷＨＯ）に、麻疹ウイルスが定着していない「排除状態」と認定された。都は、新型コロナ禍後の国を越えた移動の活発化が感染拡大の一因とみている。

小池百合子都知事は１０日の定例記者会見で、「母子手帳でワクチン接種歴を確認し、抗体検査による免疫の状態の確認や、ワクチン接種の相談をしてほしい。感染の疑いがある場合は、外出を控えて医療機関を受診してもらいたい」と呼びかけた。