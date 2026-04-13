お笑いタレント陣内智則（52）のめいで、兵庫・姫路市のご当地アイドルグループ「KRD8」のリーダー、宮脇舞依（35）が13日までにXを更新。「ご報告」投稿をめぐりファンに謝罪した。

宮脇は12日に「【お知らせ】いつも応援してくださっているファン、関係者の皆様へ。私事ではございますが、明日2026年4月13日正午に皆様へご報告がございます」と予告。フォロワーからは「え、ヤダ」「辞めないでー！」「もし卒業だったらすごく悲しい…お願いだから違ってほしい」と心配する声が寄せられていた。

しかし「ご報告」の内容は、自身もコスプレを披露している、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」の写真集発売にちなんだネタ投稿だったため、心配したフォロワーからは安堵（ど）の声があがった。

反響を受け、「昨日のツイートでモヤッとさせてしまった方がいたみたいでごめんなさい 語弊がないようにと思って書いたつもりでしたが、結果的に勘違いさせてしまっていたらすみません」と謝罪。「グループの活動に関する大切なお知らせはこれまで通り公式から発信されますので安心していただけたら嬉しいです！」と呼びかけ、「これからも、日常にちょっとクスッとするような投稿をお届けしていきます」とつづった。