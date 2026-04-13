3児の父・つんく♂、アレルギーに配慮した妻の手作りパン公開「愛を感じる」「売り物みたい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/13】音楽家／総合エンターテインメントプロデューサーのつんく♂が4月12日、自身のInstagramを更新。妻の手作りパンを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】57歳天才音楽P「焼き立てでいいにおいしそう」妻が作った“朝ごパン”2種類
つんく♂は「わーお！朝ごパンだ！子供達、朝から焼きたてってめちゃ幸せ者っ〜！」とつづり、妻の手作りパンを公開。「豆乳チーズと、モッツァレラチーズ！」「アレルギーっ子ようの豆乳チーズと、普通のモッツァレラチーズで焼いてんやと」と、子供のアレルギーに配慮し2種類のチーズを使い分けて焼き上げられたパンの写真を披露した。
続けて「すごっ。母やねぇ〜！」と感心した様子で、ハッシュタグでも「＃母はスゴイ」と妻へのリスペクトをつづっている。
この投稿には「朝から焼き立てパンなんて贅沢」「めっちゃ美味しそう」「焼き立てでいいにおいしそう」「配慮に愛を感じる」「売り物みたい」「奥様の手際の良さが素晴らしい」「見てるだけでお腹すいてくる」「つんく♂さんも喜んでるのわかる」といった反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
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【写真】57歳天才音楽P「焼き立てでいいにおいしそう」妻が作った“朝ごパン”2種類
◆つんく♂、妻の手作り「朝ごパン」公開
つんく♂は「わーお！朝ごパンだ！子供達、朝から焼きたてってめちゃ幸せ者っ〜！」とつづり、妻の手作りパンを公開。「豆乳チーズと、モッツァレラチーズ！」「アレルギーっ子ようの豆乳チーズと、普通のモッツァレラチーズで焼いてんやと」と、子供のアレルギーに配慮し2種類のチーズを使い分けて焼き上げられたパンの写真を披露した。
◆つんく♂の投稿に反響
この投稿には「朝から焼き立てパンなんて贅沢」「めっちゃ美味しそう」「焼き立てでいいにおいしそう」「配慮に愛を感じる」「売り物みたい」「奥様の手際の良さが素晴らしい」「見てるだけでお腹すいてくる」「つんく♂さんも喜んでるのわかる」といった反響が寄せられている。
つんく♂は2006年8月に元モデルの女性と結婚。2008年4月に双子の男児と女児が誕生し、2011年3月には第3子となる女児が誕生した。2016年からはハワイに移住している。（modelpress編集部）
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