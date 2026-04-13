「第64回静岡ホビーショー」にてミニチュアボードゲーム「ガンダムアッセンブル」の体験会が実施決定！参加には事前抽選応募のほか、別途静岡ホビーショーの事前登録も必要
【ガンダムアッセンブル：「第64回静岡ホビーショー」体験会】 開催日：5月16日、17日
(C)創通・サンライズ
バンダイは、5月16日、17日に開催されるイベント「第64回静岡ホビーショー」にて、ボードゲーム「ガンダムアッセンブル」の体験会を実施することを発表した。
本体験会は、デモキットを使用しGUNDAM ASSEMBLEのルールを覚えることができるイベントとなっており、参加記念品として「GUNDAM ASSEMBLEステッカー」が貰える。
今回「ガンダムアッセンブル」の公式Xアカウントにて本内容を発表しており、体験会に参加するには、「BANDAI TABLETOP GAMES」で実施される事前抽選応募のほか、別途本日4月13日より受付を開始した「第64回静岡ホビーショー」の事前登録が必要となっている。
なお、事前抽選応募の受付開始日時やイベントの開催日時などの細かな情報は、後日公開予定である。
【イベント情報】- GUNDAM ASSEMBLE 公式JP (@g_assemble_JP) April 13, 2026
第64回静岡ホビーショーで#ガンダムアッセンブル の
体験会の実施が決定！
応募開始まで少々お待ちください。
▽抽選応募・詳細はこちらhttps://t.co/ZEBKXULMnu
▽開催日程
5/16(土)、5/17(日)
▽備考
本体験会の参加には、別途
第64回静岡ホビーショーの… pic.twitter.com/ZOHFoumnMT
(C)創通・サンライズ
(C)創通・サンライズ・MBS