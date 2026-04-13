バンダイは、5月16日、17日に開催されるイベント「第64回静岡ホビーショー」にて、ボードゲーム「ガンダムアッセンブル」の体験会を実施することを発表した。

本体験会は、デモキットを使用しGUNDAM ASSEMBLEのルールを覚えることができるイベントとなっており、参加記念品として「GUNDAM ASSEMBLEステッカー」が貰える。

今回「ガンダムアッセンブル」の公式Xアカウントにて本内容を発表しており、体験会に参加するには、「BANDAI TABLETOP GAMES」で実施される事前抽選応募のほか、別途本日4月13日より受付を開始した「第64回静岡ホビーショー」の事前登録が必要となっている。

なお、事前抽選応募の受付開始日時やイベントの開催日時などの細かな情報は、後日公開予定である。

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