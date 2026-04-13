【エクストリームスポーツバイク】 4月16日11時より予約開始

コトブキヤは、プラモデル「エクストリームスポーツバイク」を4月16日11時に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

本商品は「創彩少女庭園」より新しいコンセプトの「エクストリームコンセプト」よりバイク本体をメインにしたアイテム。シャープなスポーツモデルのようなデザインで、サスペンションなどのメカ造形も表現されている。車体の下側には3mm穴が設定されておりウィリー走行でディスプレイすることができる。

フルフェイスヘルメット、グローブが付属し、フルフェイスヘルメットは早乙女瑠衣本体に付属するものと同様となっている。

また、コトブキヤショップ限定アイテムとしてブラックを基調としたカラーリングの「エクストリームスポーツバイク2ndカラー」も同日予約受付を開始する。

エクストリームスポーツバイク

エクストリームスポーツバイク2ndカラー

(C) KOTOBUKIYA