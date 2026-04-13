「創彩少女庭園」よりプラモデル「エクストリームスポーツバイク」が4月16日に予約開始ブラックを基調とした2ndカラーもコトブキヤ限定アイテムで同時予約
【エクストリームスポーツバイク】 4月16日11時より予約開始
コトブキヤは、プラモデル「エクストリームスポーツバイク」を4月16日11時に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品は「創彩少女庭園」より新しいコンセプトの「エクストリームコンセプト」よりバイク本体をメインにしたアイテム。シャープなスポーツモデルのようなデザインで、サスペンションなどのメカ造形も表現されている。車体の下側には3mm穴が設定されておりウィリー走行でディスプレイすることができる。
フルフェイスヘルメット、グローブが付属し、フルフェイスヘルメットは早乙女瑠衣本体に付属するものと同様となっている。
また、コトブキヤショップ限定アイテムとしてブラックを基調としたカラーリングの「エクストリームスポーツバイク2ndカラー」も同日予約受付を開始する。
エクストリームスポーツバイク
🏍️「エクストリーム スポーツバイク」- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) April 13, 2026
4/16(木)よりご予約開始です！！⚡️⚡️
エクストリームコンセプト始動‼️流線形の美しいデザインが自慢の瑠衣の愛機が満を持して登場🎊
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エクストリームスポーツバイク2ndカラー
🌟「エクストリームスポーツバイク2ndカラー【コトブキヤ限定アイテム】」🌟- 創彩少女庭園 公式 (@SOUSAI_official) April 13, 2026
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2ndカラーは汎用性の高いクールなブラック😎なんとサプライズ情報も…⁉️
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