彼氏がいるのに“別の男性”とマッチングアプリでデート！？友人が迎えた【衝撃の結末】とは...？
読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！今回は、彼氏がいるにもかかわらずマッチングアプリで浮気をしていた友人が招いた、まさかの修羅場についてのお話です。軽い気持ちの行動が、思わぬ結果を引き起こすことに...！？
突然の呼び出しと、友人の衝撃告白
ある日、私は、学生時代からの友人に「どうしても聞いてほしい話がある」とカフェに呼び出されました。
彼女は昔から恋愛体質で、常に恋をしていないと落ち着かないタイプです。
席に着くと、彼女は周囲を気にしながら小声で話し始めました。深刻な相談かと思い、身構えていた私。しかし、彼女の口から出たのは予想外の内容でした。
なんと、やさしい彼氏がいるにもかかわらず、マッチングアプリに登録し、別の男性と会っているというのです。
罪悪感ゼロ？イケメンに夢中な友人
私が言葉を失っている間も、彼女は楽しそうにアプリで出会った男性の話を続けました。
「すごくイケメンでさ」と目を輝かせ、すでに夢中な様子。
その男性から「家に来ない？」と誘われ、週末に遊びに行く約束までしているとのことでした。
彼女の彼氏はとてもやさしく、一途に彼女を大切にしている人。それなのに、彼女には罪悪感のかけらもなく、むしろ得意げにスマホのトーク画面を見せてきたのです。
そして迎えた当日、アプリで出会った彼との“おうちデート”心弾ませる友人に起きた悲劇とは...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部