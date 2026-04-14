彼氏がいるのに“別の男性”とマッチングアプリでデート！？友人が迎えた【衝撃の結末】とは...？

読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！今回は、彼氏がいるにもかかわらずマッチングアプリで浮気をしていた友人が招いた、まさかの修羅場についてのお話です。軽い気持ちの行動が、思わぬ結果を引き起こすことに...！？

ある日、私は、学生時代からの友人に「どうしても聞いてほしい話がある」とカフェに呼び出されました。

彼女は昔から恋愛体質で、常に恋をしていないと落ち着かないタイプです。

席に着くと、彼女は周囲を気にしながら小声で話し始めました。深刻な相談かと思い、身構えていた私。しかし、彼女の口から出たのは予想外の内容でした。

なんと、やさしい彼氏がいるにもかかわらず、マッチングアプリに登録し、別の男性と会っているというのです。