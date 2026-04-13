VISとPOLO BCSの別注第6弾♡大人可愛いサマーコレクション登場

VISとPOLO BCSの人気コラボ第6弾が、この春夏も登場♡英国トラッドのエッセンスを取り入れながら、都会的でリラックス感のある“アーバンリゾートスタイル”を提案します。2026年4月24日（金）発売に先駆け、4月10日（金）より先行予約もスタート。これからの季節にぴったりな軽やかで洗練されたアイテムに注目です♪

アーバンリゾートな着こなし提案

今回のコレクションは、タイムレスな英国トラッドと現代的な抜け感を融合したサマースタイル。

1枚でサマになるデザイン性と、着心地の良さを両立したラインナップが魅力です。

POLO襟やドライタッチ素材など、夏らしいディテールが光るアイテムは、オンオフ問わず活躍。

リラックスしながらも品よく見せてくれる、大人女性に嬉しいコレクションに仕上がっています。

UMBRO×Aoooコラボ♡音楽とスポーツが融合した最新ストリート

注目の別注アイテム全4型

【POLO BCS | VIS】ケーブルドッキング衿付きカーディガン

価格：7,700円(税込)

カラー：Gray・Beige・Navy

【POLO BCS | VIS】クルーネックカーデ

価格：6,600円(税込)

カラー：Charcoal・OffWhite・Blue・Pink

【POLO BCS | VIS】コンパクトシャツ

価格：5,940円(税込)

カラー：Black・White・Saxeblue・Pink

【POLO BCS | VIS】刺しゅうコンパクトTシャツ

価格：4,950円(税込)

カラー：Navy・Pink・White・Whitetype（WEB限定）

それぞれのアイテムは、レイヤードスタイルやシンプルコーデにも取り入れやすく、着回し力も抜群。さりげない刺繍やシルエットの美しさが、日常コーデを格上げしてくれます。

発売情報＆先行予約について

発売日：2026年4月24日（金）

先行予約：2026年4月10日（金）より「J’aDoRe JUN ONLINE」にて受付中

販売場所：全国のVIS店舗／ジュン公式オンラインストア

※特設サイト「POLO BCS | VIS SPECIAL COLLECTION Vol.6」も公開中

大人の余裕を纏う夏スタイル♡

洗練されたデザインと快適な着心地を兼ね備えた、POLO BCS×VISの最新コレクション。日常にもリゾートにも馴染む絶妙なバランスで、この夏のワードローブをアップデートしてくれます♡先行予約でいち早くチェックして、トレンド感あふれるスタイルを楽しんでみてください♪