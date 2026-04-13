京都府南丹市では男子児童の捜索が続いています。12日、小学校から6キロほど離れた山のふもとで、安達結希くんが履いていたものと特徴が似た靴が発見されました。元神奈川県警捜査1課長の鳴海達之さんに話を聞きます。

■誰かが置いた？左右そろった状態の靴

小学校から南西におよそ6キロ離れた山のふもとで、12日、安達結希くんが履いていた靴と特徴が似た靴が見つかりました。映像を見る限り、靴は両足、左右がそろった状態でした。

──この靴が結希くんのものだとした場合、どういったことが考えられるでしょうか。

両方そろっているということであれば、そこで脱いだ可能性がないわけでもない。ただ、現地から報告のあった通り、地元の人も入らないようなところに小学生が行くのか、という話になると、これは当然行かないわけですから。そうなってくると、やはり土地勘のある第三者が介在していて、その者がここに靴を置いたのではないか、そんなふうに思います。

■“リュックと靴”5キロ以上離れた場所で発見…なぜ？

──これまで見つかってきたものでいいますと、今回靴が見つかる2週間前には、結希くんが使っていた通学用のリュックが、小学校から西におよそ3キロ離れた山の中で見つかりました。今回、靴が見つかった場所と以前リュックが見つかった場所は、およそ5.5キロ離れています。事件と事故の両面をにらんで捜索が続いていると思いますが、リュックと靴が別の離れた場所で見つかったことについて、鳴海さんはどういうふうにみていらっしゃいますか。

考え方は2通りといいますか、私はリュックと靴は別に考えているのですが、リュック（が見つかったのは）地元の人がよく通る道路であって、発見しやすいようなところで見つかったのではないかなと。つまり“見つけてほしい”という置いた人のメッセージです。

この靴（が見つかった場所）は幹線道路からどのくらい入っているか分かりませんが、道路に近ければ近いほど、第三者の介入が大きい、可能性が高い。奥に入れば入るほど、本人がそこに行った可能性があるのですが、どうもその奥に入って行ったような形跡は私はないと思っています。これはもしかすると、草の茂みの中に隠しておいて、警察は（靴を）見つけられないだろうと思って置いたのかもしれないですね。

■2つ目の手がかり“靴” 今後の捜索に進展は？

──捜索は周辺で行われていますが、この靴が見つかった場所というのは、何かしらの手がかりがあって、この場所にたどり着いたとお考えですか。

そうですね。やみくもに捜索するということは警察はしませんから。やはり市民の情報であったり、ドライブレコーダーの解析であるとか、人の話、聞き込みで得た情報などをいろいろ警察の方で分析して、この辺に何かがあるのではないか、そんなちょっと確度の高い情報を集めてここの場所を捜索しているのだと思います。そうでなければ、3日も4日も続けてやりませんから。

──靴に関して、警察はDNA型鑑定も実施するとみられています。靴が見つかったことで今後の捜索は、どうなっていくとお考えでしょうか。

靴が見つかるということは、他にも見つかる可能性が高いということです。結希くんの何か着ていたものなどが見つかる可能性が非常に高い。そこは重点的に捜索をしていくのと、今までこうやって確度の高い情報の場所の捜索をしてきて靴を見つけたわけですから、今までやってきた捜査は間違っていないと自信を持つわけです。そこでまた同じような情報を集めていって捜索を進めていく、ということにおそらく重点が置かれると思います。

（4月13日午後4時50分ごろ放送『news every.』より）