二宮和也さん（42）とお笑いコンビ・千鳥のノブさん（46）が出演する、日本テレビ系の新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（17日放送スタート）の初回収録が行われ、収録を終えた感想などについて応えました。

2人がタッグを組む新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜よる7時）は、去年放送されたスペシャル番組が、装いも新たにレギュラー番組として放送が決定。世界各国の摩訶（まか）不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティー”です。

初回収録を終えてノブさんは、「僕は“ミステリークラブの会員たちに、考察を仕掛ける”という、ミステリークラブ主宰の立場なので、考察するニノやゲストの皆さんとはライバル関係、というところを大切にしました。本当にあった事件を描いたドラマや、本当にあったアノ瞬間の貴重な映像などから謎を解いていく構造になっていて、“VTRを見るだけ”という番組にはなっていないところもおもしろかった。重たい事件のVTRでは、あまりの展開に、急にスタジオの空気が激重になったりもしましたね」と話しました。

一方、二宮さんは、「いい意味で場が締まる瞬間もありましたね。僕はこの番組では“ミステリークラブの会員代表”として考察をしていく立場だから、VTRをいろんな角度から見よう！と心掛けました。日本に限らず、世界中の様々な場所で起きた摩訶（まか）不思議な出来事からクイズが出題されるので、スタジオゲストとワイワイ考察できて楽しかったです。」と明かしました。

そして、多忙な二人は初回収録でやっと会えたそうで、二宮さんは、「ノブさんが忙しいからって聞いてます！“ニノが忙しい忙しい”っていうけど、そちらこそですからね！」と話すと、ノブさんは、「ニノさん、本当に忙しいことをたぶん本人が一番わかっていないんです。最近、ネットニュースとかいろんな情報で、ニノさん、ラストコンサートばりばりやりつつ、こういう活動をこれからスタート、今度はWBCで海外に行った、などなどずっと忙しそうで、それを見ているだけで、なぜか俺まで疲れて。こんなに働くの！？」と話しました。

また、番組内で流れるVTRには成宮寛貴さんが出演することも発表されています。